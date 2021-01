Springsteen, Bon Jovi, Katy Perry y otras 'celebrities' celebran en 'prime time' la investidura de Biden

¿Os imagináis que la noche de la investidura de un president de la Generalitat TV3 emitiera un programa de 90 minutos, presentado por ejemplo por Sergi López, con actuaciones musicales de primer nivel, discursos de los ex presidents y del propio nuevo president investido, y con intervenciones de las principales celebridades del país? Pues esto mismo es lo que los norteamericanos pudieron ver por la televisión este miércoles por la noche, el día que Joe Biden tomó posesión como presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris como vicepresidenta.

El especial televisivo, que se emitió en horario de máxima audiencia, organizado por la comisión responsable de la ceremonia de inauguración, tuvo como presentador a Tom Hanks, que intervenía en directo desde la fachada del monumento a Lincoln de Washington, con otras muchas actuaciones en directo desde ahí, pero con algunas intervenciones grabadas.

La producción, digna de Hollywood, incluyó discursos del propio presidente Biden y la vicepresidenta Harris e incluso contaba con una cámara instalada dentro de la Casa Blanca para poder pincharla en directo y ver cómo el nuevo presidente seguía desde ahí la emisión del programa. En algún momento hizo un intento de bailar con la música de Demi Lovato mientras cargaba a uno de sus nietos en brazos.

Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake o Katy Perry fueron algunos de los artistas que participaron, además de intervenciones de ciudadanos de la calle, entre los cuales enfermeras y personal médico que está luchando contra el covid-19, e incluso una conexión con los astronautas que están en la estación espacial internacional.

Con el título Celebrating America, el programa se dedicó más bien a celebrar que por fin había otro presidente en la Casa Blanca. Una imagen recurrente al fondo de muchas pantallas era un paisaje en plena albada, un sol saliendo que anunciaba metafóricamente un nuevo día (o una nueva era) para el país después de cuatro años de Donald Trump.

Incluso los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton salieron en la emisión con una intervención grabada conjuntamente para reivindicar una "transición pacífica del poder" y defender la necesidad de devolver la "unidad" al país a pesar de los desacuerdos, tal como había destacado Biden en su discurso de investidura.

