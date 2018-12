TV3 y Movistar+ harán que 'Merlí' vuelva... sin Merlí

En la mejor línea filosófica de las paradojas y la incertidumbre, 'Merlí' resucita pero Merlí no. Es decir, la exitosa serie volverá, pero no su protagonista, que moría al final de las tres temporadas que emitió la cadena pública catalana TV3. 'Merlí: Sapere Aude' es el nuevo proyecto que desarrollarán a medias Movistar + y TV3. Se estrenará a finales de 2019 en exclusiva en la plataforma de pago -que emprende así su primera ficción propia rodada en catalán- y se podrá ver posteriormente en el canal público, eso sí, con un año de retraso. El protagonista será Pol, el alumno preferido de Merlí, a quien daba cuerpo, voz y alma Carlos Cuevas. Aunque la intención es contar con los intépretes originales, la producción todavía no ha empezado y por lo tanto no se ha cerrado el contrato con los actores. Al frente del proyecto estará Héctor Lozano, creador de la serie original.

Este 'spin off' arranca unos meses después de la muerte de Merlí, en el momento en que Pol Rubio sigue los pasos de su mentor y empieza a estudiar la carrera de Filosofía. "Después de un año sin escribir 'Merlín', lo echaba de menos", explica Lozano. "Por esta razón acepté la propuesta de Movistar que me pedía más 'Merlí'". La serie contará con el mismo equipo técnico y mantendrá la productora Veranda detrás con el objetivo de conservar el espíritu de los episodios originales. "Los fans de Merlín tienen ganas de saber más. No sólo los espectadores catalanes sino también los del resto de España y Latinoamérica. Escribir pensando que hay tanta gente que espera y desea lo que estás escribiendo es todo un lujo", confiesa el guionista, que concibió esta historia intergeneracional de un profesor de filosofía mientras estaba en paro, hace unos años.

El lema 'sapere aude' que da nombre a este 'spin off' proviene de una máxima de Horacio que significa "atrévete a saber". Es un consejo vinculado a unas palabras que el profesor dirigió a sus alumnos: "Os quiero despiertos, no os dejéis arrastrar por la opinión de la mayoría, tened criterio propio". Según explica Lozano, la serie tendrá lugar fundamentalmente en la universidad y se centrará en el proceso de maduración de Pol Rubio. "Todo girará en torno a él: su familia, sus nuevos amigos, los nuevos profesores y nuevos amores". Tendrá un papel destacado Bruno, amigo incondicional e hijo de Merlí. "Los espectadores saben que Pol y Bruno acabarán siendo pareja. Pero... ¿cómo conseguirán consolidar este amor? Pues eso: 'Sapere aude!'", Ironiza el creador de esta ficción que en TV3 consiguió alrededor del 18% de cuota de pantalla.

De hecho, en el último capítulo de la serie original, y tras la muerte del protagonista, podía verse cómo estaban sus supervivientes siete años después. Es allí donde se comprobaba que Pol se había licenciado -y asumía su primer día ya como profesor- y que Bruno se había convertido en su novio. De lo que cuentan ahora TV3 y Movistar+ se desprende que el personaje interpretado por David Solans será muy relevante. En la serie original, en cambio, durante todo un año desapareció, ya que el intérprete optó por otros caminos profesionales.

Mientras se prepara este retorno, la serie original sigue extendiéndose por el mundo, gracias en buena parte al trampolín que ha supuesto su entrada en el catálogo de Netflix en los países de habla hispana. Tras el éxito en Latinoamérica -en especial en Argentina, Chile y Uruguay- ahora es en Alemania donde se prepara una adaptación. La fiebre Merlí se podrá saborearse también en Buenos Aires a partir de abril, ya que Carlos Cuevas y Héctor Lozano han sido invitados a la Feria del Libro, que tiene Barcelona como ciudad protagonista.