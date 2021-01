El doblaje de 'Altsasu' indigna a los profesionales del sector

El estreno de la serie Altsasu se esperaba con expectación, pero el primer episodio fue recibido con polémica en las redes por su doblaje. La versión original de la ficción, producida por EiTB, combina el euskera, la lengua que hablan los jóvenes, y el castellano, la lengua que hablan los agentes de la Guardia Civil, pero en la versión que emitió TV3 todos los personajes hablan en catalán, una opción que, según muchos espectadores, resta realismo a la ficción. Varios profesionales del sector del doblaje, como la actriz Victòria Pagès, utilizaron las redes sociales para expresar su desilusión no solo por la decisión de que los guardias civiles hablen en catalán sino también por la calidad del doblaje.

Uno de los que se han mostrado más contundentes en sus críticas ha sido el actor de doblaje y miembro de la Escola Catalana de Doblatge David Arnau, que ha calificado el doblaje de Altsasu de "despropósito".

Como orgulloso profesional del doblaje en catalán, tengo que decir que ni mis compañeros ni yo nos merecemos este despropósito.



Si esto no significa un punto de inflexión, yo pliego. #AltsasuTV3 @DoblatgeCatala — David Arnau (@davidabadu) January 18, 2021

Desde el perfil de Twitter Doblatge en català, que promueve el doblaje en catalán de series y películas, argumentaban que uno de los motivos de la baja calidad del trabajo es que TV3 cada vez paga menos a los estudios que hacen las versiones en catalán. Las críticas de Victòria Pagès también hacían referencia a los bajos presupuestos de TV3 para el doblaje.

@tv3cat hace una pena infinita . Un presupuesto ínfimo para doblarla con un resultado artístico desastroso, esto al lugar donde hay los mejores dobladors del país. — victoria labrador (@srarakutjo) January 18, 2021

Por su parte, la actriz de doblaje Txell Sota pedía que TV3 aclarara de quién fue la decisión de doblar a los agentes de la Guardia Civil en catalán, uno de los elementos que ha generado más polémica, y con qué presupuesto contó el doblaje.

Tots mis amigos me están diciendo por WhatsApp que el doblaje de #AltsasuTV3 es malo. Y yo aguantando el tipo, sin saber como defender nuestra profesión.

@tv3 no nos merecemos esto. Es una serie que había que cuidar, por respeto, por decencia y por dignidad.

Me cagum todo!!! — Txell Sota 😍 (@txellsota) January 18, 2021

A pesar de la polémica generada en las redes, la emisión del primer episodio de Altsasu fue un éxito. El capítulo fue el segundo espacio más visto del día, con 600.000 espectadores y una cuota de pantalla del 22,7%.

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha defendido la calidad del doblaje. "No me parece que justifique las quejas", ha explicado al ARA. "Después vi el doblaje de la otra serie que emitíamos, El col·lapse, doblada del francés, y me pareció equivalente. Lo que pasa es que, a veces, hay un efecto psicológico y, si doblamos del castellano, hay una tendencia a sentirse más insatisfecho. No nos imaginamos a un vasco hablando en catalán. Pero es que tampoco a un checo en catalán". En todo caso, el directivo ha recordado que, al tratarse de una coproducción, la serie llegó ya doblada.

Sobre el hecho de que los guardias civiles, que en la versión en euskera hablan en castellano, hablen en catalán en TV3, Sanchis ha recordado: "No teníamos más opción. Nosotros nos regimos por un libro de estilo y un reglamento. Y las series que vienen producidas desde fuera las doblamos siempre. En todo caso, se pueden mirar en versión original subtituladas. Y, en este caso, como en otros, lo indicamos, que se podía ver así".