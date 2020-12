De 'Dime quién soy' a 'Los Bridgerton': las series imprescindibles del diciembre 2020

El 2020, uno de los años más extraños que hemos vivido nunca, se acerca a su fin y lo hace con algunos estrenos seriéfilos destacables. Seleccionamos aquellos a los que habrá que seguirles la pista durante el diciembre.

'Dime quién soy' (Estreno - 4 de diciembre)

Movistar+

Basada en la novela superventas de Julia Navarro, Dime quién soy es la gran superproducción de época de Movistar+, que se ha asociado con Telemundo International Studios para garantizar la distribución de la serie en los Estados Unidos. Irene Escolar da vida a Amelia Garayoa, la heroína de este drama que repasa algunos de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX. Amelia vive la Segunda República Española, pero también conoce de primera mano la Roma de Mussolini o la Atenas ocupada por los nazis. En la serie también participan actores catalanes como Pablo Derqui y Oriol Pla.

'Euphoria' (Episodio especial - 7 de diciembre)

HBO

651x366 El especial de 'Euphoria' está protagonizado por la Rue / HBO El especial de 'Euphoria' está protagonizado por la Rue / HBO

La pandemia nos ha dejado sin segunda temporada de Euphoria, una de las series que marcó el 2019. Para que los espectadores aguanten los meses de espera que quedan, el creador de la serie, Sam Levinson, ha escrito y dirigido un capítulo especial, titulado Las rayadas no son eternas, protagonizado por un reparto reducido a la mínima expresión. Ambientado en el día de Navidad, el episodio sigue a Rue (Zendaya) después de su separación de Jules y su recaída en las drogas.

'Your honor' (Estreno - 21 de diciembre)

Movistar+

Una serie llena de nombres con solera. Bryan Cranston ( Breaking bad) interpreta a Michael Desiato, un juez de Nueva York que se ve forzado a poner en entredicho sus convicciones después de que su hijo adolescente atropelle a un chico y huya. El caso se complicará cuando se descubra que la víctima es hijo de un mafioso. La serie ha sido creada por Peter Moffat, responsable de The night of, y cuenta con Michelle y Robert King ( The good fight) como productores ejecutivos.

'Los Bridgerton' (Estreno - 25 de diciembre)

Netflix

En 2018 Netflix anunció a bombo y platillo que había fichado a Shonda Rhimes, artífice de Anatomía de Grey, para crear en exclusiva nuevas series. Los meses, sin embargo, han ido pasando y las nuevas series de Rhimes no llegaban. La espera se acabará el día de Navidad con el estreno de Los Bridgerton, una serie de época con muchas licencias creativas. Inspirada en las novelas románticas de Julia Quinn, la serie explica la historia de Daphne, la hija mayor de la familia Bridgerton, que busca el amor verdadero durante los años de la Regencia en el Reino Unido. Entre las protagonistas está Nicola Coughlan, conocida por ser la Clare de Derry Girls.

Y además...