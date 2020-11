5 series para escaparse de la tristeza

Las comedias y las series amables son un recurso para hacer frente a la pandemia y evadirse de la incertidumbre que genera. A pesar de que las sitcoms cada vez son menos habituales, en las plataformas todavía encontramos producciones capaces de hacernos sonreír, soltar una carcajada tras otra o, simplemente, reconfortarnos. Hacemos una selección de cinco series que os pueden servir para evadiros y encarar el día a día con algo más de alegría.

'Ted Lasso' (AppleTV+)

El bálsamo optimista

AppleTV+ ha sido una de las últimas plataformas en entrar en el mercado y, quizás por eso, todavía no ha conseguido la notoriedad que se esperaba. Esto puede cambiar gracias a Ted Lasso, la comedia que gracias al boca a boca se ha convertido en el refugio de muchos espectadores. Jason Sudeikis, creador de la serie, interpreta a un entrenador de fútbol americano que ficha por un equipo de la Premier League inglesa, el AFC Richmond, a pesar de no tener ni idea de fútbol. La responsable de su contratación es la nueva propietaria del equipo, Rebecca (Hannah Waddingham), que ha recibido el club como parte de su acuerdo de divorcio.

El protagonista se instala en Londres acompañado de su ayudante y con la ilusión por un proyecto que es todo un reto para él. Ted Lasso es una oda a la positividad y una arma contra cínicos y mezquinos; una serie que hace creer en la existencia de personas buenas. De momento, solo se ha estrenado la primera temporada, pero el servicio ya ha anunciado que pronto se empezará a rodar la segunda y que ya tienen aprobada una tercera temporada.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' (Filmin)

Las bondades de la vida de pueblo en Inglaterra

249x249 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' / FILMIN 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' / FILMIN

Ahora que viajar es difícil, esta serie británica lleva a los espectadores al idílico entorno de los valles de Yorkshire. En la línea de las clásicas producciones británicas, esta serie adapta las novelas autobiográficas del veterinario y escritor James Herriot, una historia que ya fue trasladada a la pequeña pantalla en los 80 por la BBC con gran éxito.

Todas las criaturas grandes y pequeñas arranca con la llegada de James Herriot al pueblo de Darrowby para ser ayudante del excéntrico veterinario Siegfried Farnon. A lo largo de los seis episodios que tiene la primera temporada, Herriot se enamorará de los singulares habitantes del pueblo, y el espectador con él. Un lugar feliz sin riesgos pero acogedor y entrañable.

'Schitt's creek' (Movistar+)

La gran ganadora de los Emmy desconocida por el público

En la pasada edición de los Emmy, una gran desconocida por la mayoría de público consiguió hacer pleno en la categoría de comedia. Era Schitt's creek, creada por Dan y Eugene Levy, y ofrece una mirada humorística de la caída en desgracia de una familia millonaria. Los Rose pierden su fortuna por culpa de un gestor que los engaña y la familia –el matrimonio formado por Johnny, un exmagnate del mundo de los videoclubes, y Moira, una exestrella de las telenovelas, y sus dos hijos malcriados– se ven obligados a trasladarse a un pueblo de mala muerte que compraron para hacer una broma. Ahí tendrán que acostumbrarse a vivir en un motel sin lujos y a los curiosos vecinos del pueblo, que acabarán seduciéndolos de corazón.

A pesar de que algunas voces criticaron que se trataba de una serie demasiado convencional para llevarse el Emmy, Schitt's creek mezcla situaciones absurdas con relaciones entrañables y un contundente discurso sobre la diversidad sexual.

'What we do in the shadows' (HBO)

Vampiros sobrenaturales pero muy humanos

Con estilo de falso documental, esta comedia de la HBO sigue el día a día –o más bien las noches– de tres vampiros bastante patéticos –Nando, Laszlo y Nadja– que viven en una gran mansión en ruinas de Staten Island. Comparten casa con Guillermo, el sirviente de Nando, y Colin Robinson, un vampiro energético que chupa la energía de los humanos aburriéndolos hasta la extenuación. Después de mucho tiempo sin hacer nada bueno, los tres vampiros reciben el encargo de conquistar el mundo empezando por Staten Island.

Humor surrealista, negro y pasado de vueltas que recuerda al de la británica The IT Crowd y, de hecho, las dos comedias comparten un actor, Matt Berry, que aquí interpreta al vampiro Laszlo. La serie, que estuvo nominada al Emmy a mejor comedia, se basa en la película homónima de Jemaine Clement y Taika Waititi ( Jojo Rabit).

'Superstore' (Amazon)

Las bondades de los compañeros de trabajo

Con la llegada de la pandemia también ha llegado el teletrabajo, una opción que permite esquivar a ese compañero de trabajo pesado pero que también nos deja sin las bondades de trabajar en equipo. Superstore es el remedio contra la añoranza laboral. Protagonizada por America Ferrera y Ben Feldman, se ambienta en un supermercado de Sanit Louis, en Misuri, donde los trabajadores pasan largas y mal pagadas jornadas juntos.

Superstore sigue el patrón de las series que han explotado los vínculos entre los compañeros de trabajo, como The office, Brooklyn Nine Nine o Parks and recreation. De momento, Amazon tiene cuatro de las cinco temporadas emitidas.

Otras propuestas

'Los Durrell' (Filmin). Las aventuras de una familia inglesa que a finales de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, se traslada a la isla griega de Corfú. Basada en las novelas de Gerald Durrell.

'Crashing' (Netflix). Antes de triunfar con Fleabag, Phoebe Waller-Bridge escribió y protagonizó esta corta comedia sobre un grupo de amigos que viven en un hospital abandonado.

'Derry Girls' (Netflix). Con el conflicto de Irlanda del Norte como telón de fondo, l a serie sigue la vida de Erin y sus amigas, para las cuales la policía armada, los puntos de control del ejército británico y los muros de paz son la realidad cotidiana.

'The IT Crowd' (Netflix). Escondidos en un sótano, los aburridos informáticos de una empresa de Londres se inventan mil maneras de pasar el tiempo y desesperan a su jefe, que no tiene ni idea de informática.

'Lovesick' (Netflix). Comedia romántica sobre un chico a quien le detectan clamidia. Después del diagnóstico, contactará con todas sus parejas sexuales previas para informarlas del caso.

'The office' (Amazon). El clásico de las comedias sobre relaciones laborales, lleno de momentos de incomodidad y surrealismo.