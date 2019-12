El 'sorpasso' més rendibilitzat de la història

260x366 Portada 'Abc' 21/12/19 Portada 'Abc' 21/12/19

L'any 2015, El Economista va titular "Madrid superarà aquest any Catalunya com a primera economia d'Espanya". No va ser el cas. El mateix es va anunciar per al 2016. I tampoc. També hi va haver aus falagueres similars el 2017, i a principis del 2018. I el PIB català s'entestava a desafiar els successius i interessadíssims oracles fins que, finalment, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha revisat les dades de l'any passat i ha determinat que Madrid és ja la primera economia espanyola, si es fa un rànquing per autonomies. Des de la premsa de la Villa y Corte s'ha subratllat que el Procés és el gran causant de la punxada catalana. De nou, els fets i la interpretació opinativa se serveixen al lector en un púding indestriable. "L'economia catalana paga l'impacte negatiu del Procés, segons l'INE", diu el subtítol de l' Abc. Però l'organisme es limita a servir les dades, no pas a indicar les causes de cada variació. I, de fet, un cop d'ull als números permet constatar que l'economia catalana segueix creixent, només que la madrilenya ho fa en un percentatge més gran. Com que parlem sempre en termes relatius, atribuir el motiu del sorpasso al Procés suposa, en realitat, negar els presumptes mèrits de Madrid. Ni que aquests mèrits siguin comptar amb una operació d'Estat al darrere per convertir la ciutat en una capital europea rellevant, a costa d'exagerar el desequilibri territorial espanyol.

Estic convençut –i remarco que és una opinió intuïtiva– que el principal perjudicat del creixement madrileny no és Catalunya –que al capdavall segueix sent líder industrial amb un 23,5%–, sinó les dues Castelles i aquesta Espanya buidada de la qual els diaris tant es lamenten. Menys si hi ha l'oportunitat de carregar un mort als catalans, esclar.