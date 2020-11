El análisis de Antoni Bassas: 'Basta, por respeto a la Generalitat, a la sociedad y a los electores'

Hoy la actualidad nos trae la noticia de los planes del Govern sobre que el lunes reabrirán parcialmente bares, restaurantes, espectáculos y actividades deportivas. Y que si en las fiestas de Navidad los encuentros familiares podrán ser de hasta 10 personas. Lo avanzó ayer RAC1, y después el Govern lo confirmó. Confirmó que era un borrador, lo cual llevó al subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado (el señor que sale con uniforme a explicar detalles de las restricciones), a decir: “Es una falta de respeto a los técnicos y al trabajo que hacemos desde hace meses; a los ciudadanos que merecen tener certezas y no rumores; a las actividades económicas afectadas por esta crisis, y a las instituciones que representan”.

Nadie lo habría dicho mejor: “Falta de respeto a las instituciones que representan”. Sergio Delgado es una de las voces más experimentadas y respetadas de Protecció Civil. Y en lo que dice tiene toda la razón. Yo no sé si la filtración periodística responde a filtrarlo para que ya no sea posible dar marcha atrás y los negocios indicados tengan que abrir, o para darnos un poco de esperanza de que la vida será más fácil la semana que viene, o sencillamente para hacerle la puñeta a alguien del otro partido del Govern. Pero vuelve a ser un movimiento lamentable de alguien que tiene acceso a la información. Solo faltaba saber que esta mañana, en el programa de Josep Cuní, han explicado que Esquerra ha abandonado las reuniones para decidir las medidas covid hasta que paren las filtraciones sobre el plan de desescalada y haya un “pacto de lealtad”.

Y, de hecho, minutos más tarde,

#ÚLTIMAHORA ERC abandona el comité de crisis del Gobierno sobre las medidas anti-covid por las filtraciones: Aragonès afirma que son una falta de respeto e insta a los medios a no publicarlas https://t.co/vcumhw2isz — diariARA (@diariARA) November 18, 2020

en el ARA hemos explicado que Esquerra ha abandonado el comité de crisis del Govern sobre las medidas anticovid por las filtraciones. El vicepresidente Aragonès ha afirmado que son una falta de respeto, e insta a los medios a no publicarlas. Hombre, mejor que inste a los consellers a no filtrarlas.

Conozco personalmente y aprecio el trabajo de algunas personas que se encargan de la comunicación del Govern, pero les están desbordando, y el resultado en algunos episodios, como este, está siendo penoso. No sé quién ha dicho esto del “hasta que no haya un pacto de lealtad”, pero cuando dos partidos forman un gobierno, ¿qué están haciendo si no un pacto de lealtad? La descomposición del gobierno de la Generalitat, agravada por la inhabilitación del presidente, no puede ser suavizada por el argumento de que la política es así y que episodios como este los hay en todas partes. No puede serlo porque la pandemia nos tiene a todos cogidos por el cuello, nos está haciendo sufrir y porque, además, resulta que Junts per Catalunya y Esquerra tienen presos y exiliados. Están en un mismo lado de la propuesta política por el país, asediados por adversarios y enemigos muy potentes. ¿El Estado los tiene en el punto de mira y se dedican a autodestruirse en público?

Ya veremos qué pasa en febrero.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.