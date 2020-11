El Govern pide disculpas a los autónomos; bajará la velocidad de los coches por ciudad; también votaremos en pabellones: las claves del día, con Antoni Bassas (11/11/2020)

Buenos días desde el ARA. Es miércoles, 11 de noviembre de 2020. La niebla costará de levantar en Ponent, pero en general el sol predominará casi sin nubes. A mediodía la temperatura se quedará ligeramente más corta que ayer y por la tarde hará un poco de viento en la costa que favorecerá la sensación de frescor.

1. “Basta de maltratar a los autónomos”. Este es titular de nuestro editorial de hoy, después de dos días horribles con las ayudas que la Generalitat quería dar a este colectivo.

El departamento de Trabajo, Bienestar y Familias puso una ayuda directa de 2.000 euros a disposición de solo 10.000 de los 100.000 autónomos que cumplían las condiciones. Cuesta de creer que alguien pensara que solo habría 10.000 peticionarios. Y, en efecto, en solo una hora se registraron más de 400.000 peticiones para recibir la ayuda.

Y encima, el único criterio que se estableció era que el primero que la pidiera a través de una plataforma digital sería quien se lo llevaría. Por lo tanto, era evidente que se generaría un colapso monumental y muchos nervios entre los aspirantes. El lunes el sistema se colgó, ayer también, y antes de comer, lógicamente, ya se había repartido todo el dinero.

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, tuvo que pedir disculpas después del consejo ejecutivo: “Justo es decir que como gobierno lamentamos que no haya ido como tendría que haber ido. Si me lo permiten pido disculpas en nombre del Govern a la gente que ha estado haciendo intento tras intento y repitiendo el intento de acceso y que no ha podido finalmente tramitar esta ayuda. Sobre todo a aquellas personas que están en colectivos que están más afectados por esta crisis sanitaria”. Y este mismo martes ya se ha hecho una reunión para replantear las ayudas.

2. La célula terrorista islamista que quería atentar el 20 de agosto en la Sagrada Familia, el Camp Nou y la Torre Eiffel.

Ayer, en la primera jornada del juicio, vimos unos vídeos de pocos minutos. Las imágenes eran inéditas y salen algunos de los terroristas cuando preparaban explosivos en Alcanar antes de que estallara el chalé. “Nos han escogido entre millones de hombres para traeros sangre. Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros el infierno”. También se dirigen a los Mossos, en catalán, insultándolos: “Os estáis metiendo en un berenjenal que no sabéis dónde os metéis”, en tono burlón.

Los tres miembros del grupo de supervivientes siguieron la primera sesión de la vista oral en la sala, detrás una mampara de cristal. No os perdéis la crónica de Ot Serra, desde la sala del juicio en Fernando de Henares.

3. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, superará previsiblemente mañana el primer trámite presupuestario en el Congreso con la cuadratura del círculo anhelada desde hace meses: sumar de momento a la causa a ERC y Ciudadanos. Ninguno de los dos partidos ha presentado enmienda a la totalidad a las cuentas para el 2021. Pero Arrimadas ha decidido a última hora cambiar las condiciones para aprobar los presupuestos generales del Estado: o se retira la enmienda que no hace el castellano lengua vehicular en la educación o Cs acabará votando en contra de las cuentas. Todavía hay una segunda condición: que Pedro Sánchez se comprometa por escrito a no permitir un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Vicenç Villatoro se pregunta en su artículo: ¿Hay alguien hoy en Catalunya que pueda estar seriamente preocupado porque el conocimiento del castellano recula y hay muchos ciudadanos que no saben hablar, entender, leer o escribir el castellano? Obviamente, no. ¿Hay alguien hoy en Catalunya que pueda estar seriamente preocupado porque el conocimiento del catalán recula y hay muchos ciudadanos que no saben catalán? La respuesta es que sí. En el fondo, a algunos lo que les preocupa no es que haya demasiado poco castellano en Catalunya, sino que haya demasiado catalán.

4. Según avanzó ayer El Confidencial, el rey Juan Carlos de Borbón habría escondido 7,9 millones de euros en una cuenta en Suiza hasta agosto de 2018, más de cuatro años después de su abdicación y, por lo tanto, cuando ya no disfrutaba de la protección constitucional. La nueva fortuna revelada estaba dirigida por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I. Incluso el PP ha convenido este martes en que si estas conductas se ajustaran a la realidad Juan Carlos I tendría que “rendir cuentas”.

5. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó ayer que espera que pronto se puedan firmar nuevos contratos con Pfizer para conseguir más vacunas contra el covid. Las primeras dosis, dijo, podrían llegar a España a principios del año que viene. Llegarán unos 20 millones de dosis. Es una vacuna a doble dosi y podría inmunizar a unos diez millones de personas”. Esto sería en primavera.

Y "el compromiso de este gobierno es abaratar el precio de las mascarillas”, anunció ayer la ministra portavoz del gobierno español, María Jesús Montero.

A pesar de la pandemia, las elecciones del 14 de febrero no corren peligro. El Procicat ha acordado que en los comicios al Parlament se utilicen pabellones u otros espacios amplios similares que permitan una distancia mínima de 2,5 metros cuadrados por persona. Se utilizarán como sustitutos de las escuelas, que solo se usarán como colegios electorales si no hay alternativa y siempre que haya una “desinfección cuidadosa”. Dentro de los colegios electorales, el documento prevé un mínimo de dos colas para votar: una específica para colectivos vulnerables y otra para el resto de votantes.

Y mirad el Miradas de hoy: en Indonesia, dos jóvenes son obligados por los miembros de una patrulla del orden público a hacer flexiones como castigo por no llevar la mascarilla obligatoria.

6. En los Estados Unidos todavía hay cuatro estados que cuentan votos una semana después de las elecciones. Trump no ha hablado en público desde el jueves, y mientras que Biden ya habla por teléfono con líderes mundiales como presidente electo, el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, pronosticaba ayer “una transición pacífica” pero “hacia un segundo mandato de Trump”.

Joe Biden consideró ayer “vergonzosa” la manera en la que Donald Trump rechaza darse por vencido, pero le quitó importancia. Dijo que su equipo avanzará en la transición “y nadie lo parará”.

Mientras tanto, aquí en casa, es decir, en Europa, los atentados yihadistas recientes en París, Niza y Viena han puesto en la agenda de los líderes europeos la necesidad de actuar para prevenir el terrorismo yihadista. Hay una a propuesta de crear un instituto europeo que forme imanes con el objetivo de actuar contra la radicalización. De hecho, Alemania anunciaba ayer que limitará la presencia de imanes turcos en las mezquitas de su territorio y que los formará para parar la radicalización de los jóvenes. “Si Europa se tiene que reconocer como patria para los musulmanes, hay que evitar influencias e injerencias de corrientes radicales externos”.

7. Dentro de un mes y medio, en enero del año que viene, se reformarán algunas normas de tráfico y sanciones. Lo tenéis todo explicado en esta página, incluyendo bajadas de velocidad, uso del móvil: aumenta de tres a seis puntos la sanción por conducir sujetando con la mano un teléfono. Llevar mecanismos de detección de radares –incluso si no se usan– implica una multa de 500 euros y la pérdida de tres puntos. Y los patinetes eléctricos no podrán circular por aceras y zonas de peatones, y habrá que llevar encima un certificado de circulación del patinete con requisitos técnicos previstos en un manual.

Hasta aquí las claves del día.