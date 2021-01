El análisis de Antoni Bassas: 'Queridos Reyes Magos'

Me gustaría que firmáramos juntos esta carta a los Reyes. A ver qué les parece:

Queridos Reyes Magos,

A pesar de que nunca me trajisteis el Scalextric ni la bicicleta que os pedí, me caéis bien. No os lo tengo en cuenta. Al fin y al cabo, ya sé que a los Reyes os pasa como al Govern con las ayudas a los autónomos: que somos muchos en pedir y hay poco dinero por repartir. Ya nos lo dice el doctor Argimon, día sí, día no: esto “no es Alemania”.

No os pido que seamos como Alemania, porque hace mucho frío y no saben improvisar, pero sí me gustaría que nos trajeseis una administración más eficiente, donde los ERTE se cobraran el mes que toca o la gente no tuviera que pagar 300 euros para que le renovaran los papeles mientras una delegada del gobierno dice que el problema es que los funcionarios del Estado no quieren venir a trabajar a Catalunya.

O sea que os pedimos una administración que no se rompa a la primera pandemia. Y juguetes, pocos; juguetes no hace falta que traigáis, que ya tenemos un Govern y un Parlament que a veces lo parecen y, en general, juguetes ya tenemos demasiados. Y, sobre todo, traednos de una vez el dinero de la Unión Europea porque, si no, el año que viene no tendremos ni sobre para enviaros ninguna carta.

Este año, traednos un president o presidenta que sea buen gobernante y que dure un poco -que los últimos que nos habéis traído se han estropeado enseguida-, y que pueda hacer un buen Govern. Y, sobre todo, este año, traednos el final de todos los confinamientos, sobre todo el de los presos políticos y los exiliados. Hay un kit que se llama Amnistía que nos iría muy bien.

Como ese niño que os deja el chupete como prueba de que se está haciendo mayor y se portará bien, nosotros os hemos dejado a Donald Trump. No hace falta que nos lo devolváis. Lo podríais convertir en paje del rey rubio, a Donald Trump, pero vigiladlo de cerca, que os quitará el lugar u os querrá vender a vuestros propios camellos.

Llevaos la nostalgia, también, y traednos unas gafas con unos buenos cristales para mirar el futuro.

Como regalito para poner en los zapatos, traednos un poco de amabilidad y cortesía de los unos con los otros, y vigilad que nadie se aproveche de ningún niño ni niña ni de ningún anciano ni anciana.

Y, finalmente, si encontráis a San Pancracio, recordadle que nos tiene que traer salud y trabajo.

Todo eso que os hemos dicho nos gustaría mucho. Pero si no pudiera ser, traed solo todo lo que os pidan los sanitarios y los maestros, los enfermos de covid, los presos políticos y los exiliados y sus familias.

Y que tengamos un buen día.