Un discurso para el Día de los Inocentes

Del discurso vacío de Navidad de Felipe de Borbón se deduce que el rey no puede hablar abiertamente de las causas y efectos del exilio temporal de su padre, el rey emérito, sin perjudicar a la misma institución. Dicho de una manera más directa: sin opacidad no hay monarquía. El precio que se paga por esta línea de defensa es el del descrédito de la prometida renovación con que justificaron la abdicación del 2014. No es un precio muy alto, todavía, porque el hueso del sistema político, económico y mediático español ha decidido que sacrificará al padre para salvar al hijo y así mantener la posición una generación más. Mientras tanto, la única retórica de autoridad que habremos oído de Felipe de Borbón es para referirse a Catalunya. Que a estas alturas de la comunicación institucional el rey ignorara el elefante que se paseaba por el salón mientras discurseaba lleva a sugerir que otro año, en lugar de en el día de Navidad, comparezca el Día de los Inocentes.