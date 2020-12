Escuchemos a los que están en primera línea

El Govern ha anunciado una marcha atrás en la desescalada para hacer frente al virus. Será una Navidad con restricciones más estrictas de las anunciadas inicialmente. A nadie se le escapa que esto es un cubo de agua fría, sobre todo para el sector comercial y el de la restauración, pero también para aquellas personas que todavía confiaban que podrían celebrar unas fiestas con un mínimo de normalidad. No podrá ser. Y no hay que vivirlo como un drama, sino como una necesidad. De hecho, como un compromiso social. En realidad, vista la evolución negativa de los datos epidemiológicos como consecuencia de la movilidad del puente de la Purísima, y visto lo que está pasando en otros países de Europa, no nos puede sorprender una decisión así, que se concretará en los próximos días.

A estas alturas, todos hemos aprendido que la pandemia del covid-19 es como una montaña rusa que nos obliga sobre la marcha a irnos adaptando, individualmente y colectivamente. Nadie queda al margen de sus costes para la salud y para el bolsillo. Los gobiernos de aquí -catalán y español- y de todas partes han ido tirando de ensayo-error. Las economías más ricas, como por ejemplo la alemana o la francesa, han podido ser más contundentes con el cierre de los negocios y priorizar la seguridad sanitaria. Las economías menos solventes, como la catalana y la española, se han visto empujadas a hacer equilibrios entre la lógica epidemiológica y la lógica económica y social. En esta difícil balanza, ahora toca hacer un frenazo importante o nos encontraríamos pronto con una tercera oleada descontrolada de consecuencias sanitarias graves para la población más vulnerable, para el sistema sanitario y, de hecho, también para la economía, puesto que en un escenario así más temprano que tarde se acabaría produciendo un confinamiento duro.

La situación ahora mismo vuelve a ser delicada, crítica. Solo hay que prestar atención a los registros de contagios, de ingresos hospitalarios, de ocupación de las UCI y de mortalidad. Lo que ha pasado en la residencia de Tremp pone la piel de gallina, y por otro lado tendría que comportar algún tipo de responsabilidad: resulta evidente que las cosas no se han hecho bien. Después de todo lo que hemos vivido estos meses, algunas lecciones no se han aprendido. Pero más allá de este caso concreto, lo que todos tendríamos que tener claro es que la salida de la pandemia tiene que ser comunitaria, que cada cual tiene que aportar su parte. La vacuna sola no hará el milagro. Es la suma de decisiones individuales responsables, incluida la de vacunarse cuando toque, la que nos permitirá superarla.

Casi todo el mundo ya ha sufrido en su entorno familiar, de amistades o de trabajo alguna afectación por covid, a menudo trágica. Esto nos tendría que concienciar y nos tendría que inmunizar contra las respuestas frívolas. También casi todos conocemos y hemos tratado trabajadores de la primera línea sanitaria que han estado y están al pie del cañón, y que temen tener que hacer frente a una tercera oleada. Escuchémosles. Es por respecto a su trabajo y entrega que también tenemos que actuar siguiendo las instrucciones generales que se adopten. Necesariamente, esta Navidad tendrá que ser diferente: sí, la interacción en las casas durante estas fiestas habrá de ser mínima.