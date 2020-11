¡Ay, las filtraciones!

Filtrar a la prensota cuáles son las medidas anticovid que piensa –con perdón por la palabra– “implementar” el gobierno del cual formas parte es feote, porque es como si quisieras comprobar qué dice el populacho y, en consecuencia, hacerte el escandalizado o el responsable. Parecéis una pareja de divorciados, uno de los cuales no quiere pedir el patinete a los Reyes, porque el patinete no mola, pero tampoco quiere quedar mal ante el hijo.

Yo lo que le pediría al Govern son cosas no electoralistas, sino sociales. Pediría que si levantan las restricciones a teatros, bares y restaurantes se comprometan a mantenerlas en el tiempo. Es decir, que se comprometan a no tumbarlas la semana que viene o el 1 de enero si la maldita curva sube. Entiendo muy bien, de verdad, que a nadie le gusta cerrar negocios, ¡porque los dueños de los negocios no te podrán votar de ninguna forma! Por eso, creo que es importante pediros (y que todo cristo filtre lo que le salga del nabo, ¿qué le haremos?) un plan. Por ejemplo: “Bares y restaurantes estarán abiertos en estas condiciones, pase lo que pase, hasta abril”, porque lo compensaremos, por ejemplo, cerrando secundaria y teletrabajando.

Los que mañana comprarán de nuevo hielo, lubina, butano, ginebra, tónica, kikos, humus, patatas, acelgas, coca-cola... tienen que tener una previsión. Nosotros también. Quizás, como leíamos en la editorial del ARA del otro día, esto es una oportunidad para repensar los horarios. Yo me avengo a cenar a las siete. Me avengo a ir a dormir a las diez (de hecho ya lo hago: mi after sería a las once). Si hubiera teatro a las seis, como en Alemania, con ludoteca en el mismo edificio, para dejar a los niños, ¿no iríamos contentos?