Máxima alerta para Nochevieja y Reyes

Al día siguiente de que empezara el proceso de vacunación en Catalunya y a toda la Unión Europea, el Govern decidió no se endurecer las restricciones para la segunda parte del periodo navideño. Y esto que los datos no dejan de ser preocupantes, con el aumento de las hospitalizaciones, y se han tenido que cerrar dos comarcas enteras como el Ripollès y la Cerdanya. Se trata de una decisión que comporta un cierto riesgo, pero que intenta también subrayar que, en última instancia, la responsabilidad individual tiene que ser el motor principal de la lucha contra el coronavirus. Buscar el equilibrio entre la salud y el funcionamiento de la economía (sobre todo la restauración, el ocio y la cultura) no es nada fácil y obliga a tomar decisiones quirúrgicas que acostumbran a no gustar a nadie.

En todo caso, todavía es pronto para ver el verdadero impacto que han tenido las comidas de Navidad y San Esteban en la propagación de la pandemia, y no es descartable que se tengan que hacer correcciones deprisa y corriendo. Lo que es evidente es que ni el inicio de la vacunación ni el mantenimiento de las restricciones tienen que ser leídos como un salvoconducto para relajar las medidas de precaución. En nochevieja se mantiene el toque de queda a la una de la madrugada y en la noche de Reyes será a las 23 h. Las reuniones familiares continuarán siendo de un máximo de 10 personas, niños incluidos, y se recomienda que no haya más de dos burbujas de convivencia. Si se siguen escrupulosamente estas normas, el riesgo de contagio se puede mantener bajo control.

Además del rebrote que pueda haber por Navidad, la otra gran amenaza para las próximas semanas es la nueva variante del virus detectada en Gran Bretaña y que se sospecha que ya se ha extendido por todo el planeta. En Catalunya todavía no se ha encontrado ningún caso, pero los expertos creen que es cuestión de tiempo después de la detección de casos en Madrid y Andalucía. Precisamente, un estudio preliminar de la London School of Hygiene and Tropical Medicine hecho para Inglaterra alerta que la nueva variante, al ser más contagiosa, puede desencadenar una tercera oleada de la pandemia que ponga al sistema sanitario contra las cuerdas antes de que la vacunación la pueda frenar.

Se trata de proyecciones matemáticas que dibujan un panorama muy preocupante si no se consigue parar la propagación de esta nueva cepa del virus. No hay que caer en alarmismos, pero sí que tenemos que ser muy conscientes de que la guerra contra el covid-19 no está ni mucho menos ganada, y que los virus para sobrevivir mutan y buscan la manera de esquivar las trampas que les preparamos los humanos. Las próximas semanas y meses, pues, serán clave para ver si somos capaces de mantener la pandemia bajo control antes de conseguir la inmunidad de grupo, o si una tercera oleada más devastadora que las anteriores alargará esta pesadilla.

El primer objetivo, sin embargo, tiene que ser superar el periodo festivo con el mínimo de interacciones sociales para reducir el riesgo de contagio. Como dicen los entrenadores de fútbol, hay que ir partido a partido. Y cada pequeña decisión individual cuenta en esta batalla colectiva.