Una Navidad muy auténtica

La Navidad de este año 2020 ha acabado convirtiéndose en una gran paradoja: no podremos celebrarla sentados en la mesa con todas aquellas personas que desearíamos pero, a la vez, se ha constituido en la experiencia universal que más se acerca al espíritu de lo que se supone que estamos celebrando, el nacimiento de un tiempo nuevo, de luz que se alarga y de confianza en los otros que se renueva, en un marco de incertidumbre y precariedad generales compartidas. Dicho de otro modo, nunca una Navidad habrá sido tan de verdad como esta. En medio del frío y la nieve sociales, esta Navidad no desencadena solo el recuerdo de cada año de los que no están, sino que obliga a nuestra mirada a recordar quiénes somos, qué tenemos de verdad, qué valoramos hoy que otros años no teníamos en cuenta y qué hemos tenido que compartir. La pandemia ha cambiado los ritos convencionales de la Navidad pero nos la ha hecho más dolorosamente humana.