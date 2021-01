Qué democracia

« Una república, si podéis mantenerla»

Benjamin Franklin

El primer día del año, Donald Trump se dirigía a sus seguidores para convocarlos a la manifestación del día de Reyes:

“Id, será salvaje”. Y fueron.

Donald Trump había convocado reiteradamente a los peores espíritus, una vez más a través de Twitter, que durante la legislatura ha sido su conexión directa con el hígado de los trumpistas más fanáticos. Ante la multitud de lo que llamaba “La marcha para salvar América”, el presidente derrotado subió en directo una vez más los decibelios del discurso escupiendo serpientes de odio y mentiras. Trump lanzó a la masa directamente contra el Capitolio, donde el Senado tenía que cerrar el trámite de proclamar Joe Biden como vencedor de las elecciones y próximo presidente. El resto, el caos en uno de los símbolos emblemáticos de la democracia de los EE.UU., lo hemos visto en suficiente cantidad.

Trump dijo que no concedería la victoria y envió a sus camisas negras para interrumpir la transición, amenazar a los representantes de los electores y también a la prensa, otro de los enemigos desde el primer día de mandato. Desde su primer discurso de campaña, Trump intentó minar la credibilidad de la prensa emitiendo un mensaje directo en los teléfonos de los norteamericanos. De hecho, ya en 2017, Trump declaró en el Financial Times que “sin tuits no estaría aquí”, y hasta hoy Trump ha intentado desacreditar la prensa decente y tapar los hechos y las denuncias de que no paga impuestos, su carencia de escrúpulos en los negocios, la ruina de sus empresas especuladoras, las deudas multimillonarias, el abuso de poder y el bullying como comportamiento. Cuando deje la Casa Blanca será difícil que salga victorioso de los numerosos procesos judiciales abiertos, de los que intenta escaparse hasta el último momento con los atributos presidenciales.

El intento desesperado de evitar el nombramiento de Biden ha fracasado, y hoy refuerza al nuevo presidente y deja a los republicanos a los pies de los caballos. Trump ha jugado fuerte, pero es mucho más débil que antes del asalto al Capitolio.

Llevando su paranoia al extremo, el todavía presidente ha hecho posible la victoria demócrata más amplia en más de cien años: exactamente desde 1892 no había una mayoría demócrata en las Cámaras y en la Casa Blanca. A pesar de la aparatosidad del asalto al Capitolio, la noticia de fondo fue el control del Senado gracias al voto de calidad de la vicepresidenta y la elección de los dos escaños obtenidos en Georgia. Simbólicamente, los senadores electos son un judío y un afroamericano, el primer representante negro del sur.

Los republicanos lo han perdido todo cuatro años después, y hoy tienen que enfrentarse a la vergüenza de haber dejado que se abriera el huevo de la serpiente con su silencio cómplice, o a la ira de los seguidores de Trump, que les acusan de tibios y traidores ahora que ha perdido. La transición dentro del Partido Republicano será todavía larga y dolorosa. A pesar del escándalo del asalto y el comportamiento sectario de Trump, solo una senadora, Lisa Murkowski, se ha alineado con las voces que quieren que el presidente abandone la casa Blanca inmediatamente, y el Comité Nacional Republicano, reunido ayer en Washington, sobrevoló la polémica del asalto con el poco coraje y el seguidismo que el partido ha demostrado durante los últimos años, lo que ha reafirmado a Trump al frente de un partido en cenizas.

A pesar del peligro de los últimos días hasta la inauguración del día 20, el republicano está de salida y su influencia cederá sin la presidencia ni el acceso a las redes sociales más conocidas. ¿Esto quiere decir que el trumpismo se ha acabado? Rotundamente, no. La furia de parte de su electorado se mantendrá intacta excepto si la pandemia afloja y la economía tira. El sustrato de sus 74 millones de votos es la quiebra democrática y las imperfecciones de un sistema que pide voluntad. De hecho, la democracia siempre está potencialmente en quiebra, y en ninguna parte está escrito que la historia sea un progreso constante o que la batalla por la democracia se pueda interrumpir.

Los ciudadanos piden respuestas en un mundo cambiante que no siempre es comprensible y, como escribe Adam Gopnik, “El imperio de la ley, la protección de los derechos, el gobierno, no son fundamentos fijos, sacudidos por los acontecimientos, sino prácticas y hábitos constantemente amenazados, frecuentemente renovables”.

Sería útil que nos preguntásemos cómo han llegado hasta aquí los norteamericanos, y la respuesta compleja y polémica pasa por la frustración económica y el racismo de una parte de la sociedad que está perdiendo la batalla demográfica y se resiste a ser apartada del centro del debate del que considera un país en propiedad exclusiva.

El asalto del trumpismo a las instituciones democráticas hace muchos años que germinaba ante los ojos de los demócratas del mundo. Un paso más allá, Paul Krugman escribe: “Si la historia nos enseña una lección sobre cómo no tratar con los fascistas, es con lo fútil del apaciguamiento. Rendirse ante los fascistas no les pacifica, sino que les alienta a ir más allá”.

La defensa de la democracia nos interpela a todos en el más profundo de nuestra responsabilidad individual y colectiva. La democracia es un invento frágil y voluntarioso.