Carta a Jesús María Barrientos: 'Un interés muy intenso'

260x366

Querido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC):

Dicen los magistrados que se tiene que votar el 14-F porque hay un interés público “muy intenso” por celebrar elecciones. Señoría, ¿no detecta el tribunal un interés tanto o más intenso por que no se ponga en riesgo la salud de los catalanes, en un momento tan delicado de la pandemia?

Me gustaría que los jueces que han tomado esta decisión (todavía provisional) se hicieran cargo de la desazón que viven ahora mismo las 75.000 personas a quienes les ha tocado formar parte de una mesa electoral. Cada una con sus circunstancias, con sus miedos, sus problemas de salud, y sus fragilidades o fortalezas. Hombres y mujeres que llevan muchos meses sin poder reunirse en grupos de más de diez personas y que, por una decisión judicial, se verán obligados a estarse quince horas sentados mientras desfilan por delante suyo centenares de votantes. Los magistrados del TSJC argumentan que han mantenido la fecha de las elecciones para preservar el derecho a voto de los ciudadanos. ¿Han pensado en la gente mayor, en todos los confinados, infectados o ingresados por covid que no podrán o no osarán ir a votar?

El pasado sábado escribí una carta como esta al vicepresidente Pere Aragonès. Le decía que aplazar las elecciones me parecía la solución fácil y que habría agradecido que el gobierno catalán se hubiera puesto de acuerdo con el español para votar el 14-F pero con fórmulas alternativas, reinventando las elecciones como tantas cosas hemos tenido que reinventar nosotros: desde urnas móviles hasta citas previas o hasta la posibilidad de alargar las elecciones durante una semana. No lo hicieron, y es una lástima. Pero aplazar las elecciones no fue una veleidad independentista. No se recordaba un acuerdo tan transversal: de Cs a ERC, de JxCat al PP y también los comunes reconocieron que no había garantías sanitarias para ir a votar. Por una vez que en Catalunya hay un consenso de más del 80% de nuestros representantes, ¿había que hacerlo volar por los aires? Y la voz unánime de los expertos sanitarios, ¿no se tendría que tener en cuenta?

Son demasiados pleitos los de los TSJC con los gobiernos de la Generalitat, demasiado juicios, demasiadas sentencias, demasiadas inhabilitaciones, demasiados gestos en público como el que hizo usted levantándose y yéndose de un acto en el Colegio de Abogados cuando oyó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, hablaba de presos políticos. Tantos pleitos y cuentas pendientes, que da la sensación de que si el Govern hubiera mantenido las elecciones para el 14 de febrero, alguien también lo habría recurrido y ustedes entonces habrían tenido un interés muy intenso en suspenderlas apelando a la emergencia sanitaria y a no negar a nadie el derecho a voto.

P.D. De las pocas cosas que nos faltan por ver es que, ante posibles insumisiones en algunas mesas electorales, fuera la policía quién tuviera que garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Me los he imaginado abriendo colegios y poniendo las urnas. No pasará, pero estamos en un punto en que, descartar, no podemos descartar nada.