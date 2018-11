Blanqueando a Vox

En Francia, cuando el ultraderechista Frente Nacional empezó a tener algún peso electoral, la derecha democrática francesa, gaullistas y republicanos, participó junto con la izquierda en un cordón sanitario para aislarlo. En elecciones a dos vueltas, cuando quedaban para la segunda vuelta un candidato del Frente Nacional y uno de cualquier otro partido, todos los partidos desde la derecha a la izquierda llamaban a votar por el contrario al Frente Nacional. La derecha democrática francesa convirtió en una cuestión de honor, pero también de estrategia, desmarcarse absolutamente de la extrema derecha, decir que no eran lo mismo, que en lo esencial eran exactamente lo contrario. Cuando en España ha aparecido Vox como partido explícitamente de extrema derecha, Ciudadanos y el PP no han hecho como la derecha democrática francesa, un codón sanitario, un esfuerzo por desmarcarse. Al contrario, han venido a decir que al fin y al cabo las tres formaciones son expresiones políticas de un mismo espacio, con algunos matices menores. La derecha francesa se puso al otro lado de la raya respecto a la extrema derecha. La derecha española se ha puesto en el mismo lado de la raya que Vox. No sé si con ello quieren decir que Vox es tan de derechas como ellos o que ellos son tan de extrema derecha como Vox.