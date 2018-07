Escribe Juan Carlos Monedero, uno de los ideólogos de Podemos, que el independentismo catalán debería reconsiderar la premisa según la cual España es irreformable. Lo veo al revés: los hipotéticos reformistas españoles deberían convencer a los catalanes de que España es reformable. Porque, con la historia contemporánea en la mano, no hay ninguna prueba, ni siquiera ningún indicio de que lo sea. Ciertamente, depende de qué entendamos por reformas. Las hay que sí se pueden hacer, ya se ha visto. Pero la reforma profunda, el cambio de la idea misma de España, de la uniformidad al pluralismo, no se ha demostrado posible. Joan Maragall escribía hace más de un siglo la 'Oda a Espanya' y pedía estas reformas esenciales: una España moderna, europea, plurinacional, plurilingüe. No era ningún radical. Y en un siglo largo ha habido largas dictaduras y democracias a veces, han gobernado mucho las derechas y a ratos las izquierdas, pero esta España ni ha existido ni ha demostrado querer existir. Y cuando ha habido aproximaciones tímidas, se han abortado. El independentismo ha crecido con la decepción de quienes han dejado de creer, a menudo con dolor, que España se podía reformar y que podía querer reformarse. Y han dicho, como Maragall, "Adeu, Espanya".