Oh, señor, perdonadme por haber entrevistado a Puigdemont

'Diario16' publica una entrevista a Carles Puigdemont firmada por Bea Talegón, que es jefa de Opinión del medio. Lo más interesante de la pieza, sin embargo, es la advertencia previa que el medio plantifica al lector, cuando le dice que en la conversación "figuran expresiones, opiniones y manifestaciones que no necesariamente podrían ser compartidas por la línea editorial de 'Diario16" . Teniendo en cuenta que la alerta no la ponen con el resto de los políticos, hay que deducir entonces que deben de estar de acuerdo con todos ellos. A las puertas del infierno, Dante encontró la inscripción "Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis". 'Diario16' hace lo mismo, solo que actualizando el 'disclaimer' antes de entrevistar a Satán-Puigdemont. El texto previo sigue diciendo: "Siendo como son el respeto a la opinión ajena y a la libertad de expresión dos principios elementales que conforman nuestra filosofía editorial y nuestra forma de entender el periodismo, ofrecemos la entrevista en su totalidad". Vaya, gracias. Espero que muchos lectores no hayan tenido que arrancarse los ojos -como hacía Ray Milland al final de 'El hombre con rayos X en los ojos'- porque Talegón trata de presidente a Carles Puigdemont. Porque -al final y a juzgar por los comentarios de la entrevista- la gran ofensa a la sensibilidad estatalista es que se le mantiene el trato presidencial (y tanto podría ser porque la periodista lo considera todavía presidente legítimo como porque los ex retienen este trato de honor). Hace un año, por cierto, también El País casi pedía perdón en un editorial por publicar un artículo conjunto firmado por Junqueras y Puigdemont.

Todo este acomplejamiento se da en un medio que se pretende de izquierdas. Veo en el blog de su presidente que se define como "sobre todo ciudadano del mundo". Lo reto a encontrar muchos medios internacionales que publiquen alertas similares cuando entrevistan a políticos.