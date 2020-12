El análisis de Antoni Bassas: "Sánchez, reencontrarse es mucho más que indultar"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pronunció ayer unas palabras importantes, que no podemos pasar por alto porque tienen voluntad de ser trascendentes, de transmitir a la opinión pública española que, en relación en Catalunya, un tiempo nuevo ha llegado: “Yo creo que este es un gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Catalunya y de Catalunya con España; por lo tanto, creo que es muy importante superar tiempos aciagos que nos sonrojan al conjunto del país. Creo que cuando hablamos de Catalunya nadie está libre de culpa. Todos hemos cometido errores y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender de estos errores, mirar adelante y ser capaces de encontrar un espacio en el cual nos podamos reencontrar. Esto es lo que quiere la ciudadanía catalana, esto es por lo que creo que apostará la ciudadanía catalana el 14 de febrero”.

Sánchez reconoce episodios nefastos y admite que el Estado también se ha equivocado: “Cuando hablamos de Catalunya nadie está libre de culpa”. Todo este párrafo es interesante, porque, hasta ahora, el Estado ha vivido instalado en la autocomplacencia autoritaria: ¡A por ellos!, piolines, palizas el 1 de Octubre, cloacas del Estado, el discurso del rey del 3 de octubre, el Tribunal Supremo condenando por sedición, la Fiscalía acusando por rebelión y diciendo que los presos tienen que mostrar arrepentimiento y rehabilitarse… Y ahora Sánchez dice esto.

Sí, ya les estoy oyendo, y me están diciendo que no sea ingenuo. Que cuando desde el rey hasta la policía, los servicios secretos, los jueces, los militares, la triple derecha, el mismo PSOE y el apoyo al 155 y el núcleo patriótico de los medios se han envuelto en perfumes del España eterna, no hay político, por más presidente del gobierno que sea, que lo eche atrás. Y tienen razón. De hecho, la respuesta de todos estos actores será "No hay nada de qué avergonzarse; si acaso, de habernos quedado cortos". Pues miren, todavía les daré otra razón para el escepticismo: la frase “ Esto es para el que creo que apostará la ciudadanía catalana el 14 de febrero” quiere decir que las palabras de Sánchez están impulsadas por un incentivo electoral: el de recuperar el voto del PSC, que es una manera de fortalecer la posición socialista en toda España, y quien sabe si conseguir un gobierno de Esquerra con los Comunes y el apoyo externo de los socialistas.

El indulto aligerará el mal de las penas desproporcionadas han causado en estos políticos catalanes y sus familias. Pero el indulto solo puede ser un primer paso: porque no resuelve la injusticia cometida contra centenares y centenares de procesados, ni con los exiliados, para lo cual haría falta una amnistía. Y porque si se trata de abrir un tiempo nuevo con Catalunya, haría falta un pacto de estado de arriba abajo que el Estado no puede ofrecer, porque reprimir cualquier brote de plurinacionalidad y rechazar como propia la cultura catalana es constitutivo de esa parte, mayoritaria en el Estado.

Nuestro reconocimiento a los que trabajan en primera línea y un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.