El análisis de Antoni Bassas: "Si entras en una tienda y hablas castellano no te atienden"

Atención, que ha pasado algo importante. El gobierno español de Sánchez e Iglesias, ese gobierno frágil nacido de una investidura con 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones, ha conseguido votos de sobra para que le aprueben los presupuestos generales del Estado del año que viene. Hasta ahora íbamos con los presupuestos de 2018, prorrogados dos veces. Y atención, porque los apoyos que ha obtenido son del PNV, EH Bildu y ERC.

Pase lo que pase en las elecciones del Parlament de Catalunya de febrero, habrá que contar con una cuestión no menor: el gobierno español podrá gobernar más tranquilo gracias, entre otros, a los apoyos de los independentistas catalanes. Y para Esquerra se abre la oportunidad de demostrar si es verdad esa afirmación que dice que en política catalana tú vales lo que vale tu grupo parlamentario en Madrid. Según lo que se sabe hoy, Esquerra ha pactado un aumento de la inversión en Catalunya, acabar con el hecho de que en Madrid no se paga impuesto de patrimonio y aquí sí y poner fin al control de facturas de la Generalitat (no las tendrá que enseñar a Madrid, pero eso no quiere decir que pueda ir a los mercados a financiarse). Esquerra se tendrá que esforzar para explicar que se puede pactar con el PSOE en Madrid y no con con el PSC en Catalunya.

Pero, eso sí, una de las cosas que pasará ahora nos la sabemos de memoria: el PP crispará el ambiente tanto como podrá, gritará que la patria está en peligro y que el castellano está perseguido en Catalunya. Programa ¿Quién educa a quién? de Televisión Española, el pasado lunes.





Esto se sencillamente falso.

En Cataluña te azuzan den en todas partes en español.

Nunca he tenido una mala experiencia cono el idioma. pic.twitter.com/itelna7r54 — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) November 24, 2020



El odio, otra vez el odio. Miradas de odio. Mentiras colosales: entras en una tienda en Catalunya y si no hablas en catalán no te atienden. ¿Y quién lo dice, eso?

Sí, también soy miembro de @NNGG_Se .



No lo oculto, me siento orgulloso de pertenecer a la mayor organización juvenil de España.



Somos muchos jóvenes que dedicamos tiempo de nuestro ocio en pro de nuestro país, en pro de un futuro próspero para nuestra sociedad.



Orgulloso. https://t.co/gdyjievbad — Rubén Gil (@rubngilm) November 24, 2020

Rubén Gil, afiliado a las juventudes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Si este chico, educado en democracia, es capaz de salir en la tele pública española a mentir de este modo sin que nadie lo corrija será que con España no hay nada a hacer.

Por eso, hoy, queremos contrastar el odio y la mentira con la verdad y el trabajo bien hecho en TV3. El equipo del InfoK, del canal Super3, y su editora y presentadora habitual, Laia Servera, han sido distinguidos con el Premi Nacional de Comunicació en la categoría de televisión. El jurado de los premios ha reconocido al informativo del canal Super3 “por ofrecer a los niños y a los jóvenes de nuestro país un informativo producido especialmente para ellos, con temas de su interés y con un lenguaje claro y entendedor”. También ha destacado que “su valor social es incalculable y merece una mención especial su tarea desde el inicio de la pandemia del covid-19, durante la cual ha facilitado que niños y jóvenes puedan acceder a una información clara y veraz, con un gran éxito de audiencia”. Por eso les molesta tanto eso que a nosotros nos enorgullece, como el trabajo bien hecho del InfoK. O personalidades tan importantes para la cultura del país como Montserrat Carulla, auténtico eslabón de una cadena que se habría podido romper, durante el franquismo, de transmisión del catalán como lengua de cultura, en el teatro primero y en la televisión después. Carulla pertenecía a la generación que vio a sus padres perder una guerra, literalmente, y pagaron un gran precio personal y emocional para salir adelante.

Quedémonos con Carulla y con el InfoK. Y a ellos les dejamos el odio, del cual se han hecho políticamente dependientes.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.