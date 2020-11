El análisis de Antoni Bassas: 'Sánchez, las vacunas no son mérito tuyo. Las ayudas tendrían que serlo'

Hoy veremos mesas de bares y restaurantes en las terrazas y una sombra de normalidad volverá a nuestra vida cotidiana, con el inicio de la desescalada, con restricciones.

Ya se ve que el Govern lo ha adoptado con el corazón doblemente encogido: presionado a la vez por una economía muy castigada y por una sanidad muy presionada. Sea como sea, pongamos tanto como podamos de nuestra parte.

Y ayer, como si todo esto fuera una lejana responsabilidad suya, el presidente del gobierno español salió a apuntarse a la buena noticia: pronto tendremos vacunas.

Pedro Sánchez: “La Unión Europea, que es la unión a la cual pertenece España, ya ha firmado 5 contratos para más de 1.200.000 dosis ampliables. Una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021".

Me ha hecho mucha gracia este arranque de “la UE, que es la unión a la cual pertenece España”, no solo porque le ha quedado básica, sino porque dice exactamente la verdad: las vacunas, ni las ha fabricado él, ni las ha comprado él; sí las distribuirá él.

Que pronto vengan las vacunas es una excelente noticia, pero el mérito no es de Sánchez. De él, en cambio, esperamos decisiones sobre suspensión o congelación de impuestos, de tasas, cuotas... ¿Que es difícil porque no hay ni un euro? Pues pongámoselo más fácil, al presidente del gobierno español: de Sánchez podemos esperar que la administración del Estado sea mucho más diligente y útil en la gestión de papeleo, que, por otro lado, podía ir más rápida porque suele pasar que el papel que nos piden lo tiene alguno otro departamento de la misma administración. Vacunas sí, presidente Sánchez, pero esto es fácil. Sobre todo, ayudas.

Por cierto, sobre estos dos millones de vacunas que tiene que recibir España en enero, el Dr. Argimon ha dicho esta mañana que a Catalunya le tocarán 350.000 y que como son de doble dosis, serviría para vacunar a 175.000 personas. "Si empezamos a vacunar en enero, estas vacunas no tendrán efecto hasta después de 40 días y, por lo tanto, estas personas no tendrán inmunidad hasta medios de marzo". Tengámoslo presente antes de cantar victoria sobre el virus antes del verano. De hecho, Argimon ha dicho: "El verano que viene será mejor que este. No haremos vida normal, pero sí algo más".

Un último apunte. Ayer publicamos una entrevista a Antoni Vila Casas, 90 años, mecenas que hizo su fortuna en el sector farmacéutico. Cuando Esther Vera le pregunta si se habría imaginado que hoy, en la España contemporánea, habría políticos independentistas presos, contesta que no, pero que esto viene de lejos.

Vila Casas: “No tenemos nada que hacer mientras estemos con España, Catalunya no tiene ningún futuro con España, ninguno, seguro. Nunca nos dejarán hacer nada. ERC sí que también es independentista, pero lo que quiere es volver a ser la primera fuerza de Catalunya y el resto le da igual. No hay nada que hacer. Companys sí lo tenía claro, pero ahora no lo tienen claro”.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.