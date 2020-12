El análisis de Antoni Bassas: 'Si te vas de puente mañana'

Os hablamos desde la librería Ona de Barcelona, en la calle Pau Claris. Hemos venido a grabar la entrevista del domingo a tres de los autores y autoras de este libro, Dies que son història:

Es la historia en fotografías de los meses más increíbles de nuestra vida: los de marzo, abril, mayo y junio de este 2020 que tantas ganas tenemos de perder de vista.

Once fotoperiodistas, bajo la coordinación del jefe de fotografía del ARA, Xavier Bertral, han publicado una selección de fotografías de cuando el mundo se nos cayó encima, y os aseguro que es de uno de esos libros que si hoy es excelente, con el paso de los años ganará, porque dentro de un tiempo pasarás las páginas y dirás: “Nos pasó esto, así: al principio no teníamos mascarillas, la Rambla de Barcelona estaba vacía, sin turistas; cerraron las escuelas y ya no abrieron hasta septiembre, no podías entrar en la residencia de la abuela, se dispararon las colas para buscar comida, salíamos a los balcones y las ventanas para aplaudir, estuvimos semanas sin salir a la calle, los aparcamientos de los hospitales se convirtieron en tanatorios, cuando nos desconfinaron llenamos las costas y las montañas…”

Las fotografías de este libro todavía son recientes hoy. Porque en Catalunya todavía tenemos 454 personas ingresadas en estado grave en los hospitales por covid-19. Y la semana pasada murieron 289 personas. Sí, menos que la semana anterior, pero 289 personas, en una semana, 40 personas diarias.

Por eso, hoy, cuando estamos a 24 horas de un puente que puede ser masivo y avanzado para salvar el confinamiento de fin de semana, hace falta que nos comprometamos a hacer que no sea fatídico, que no vayamos para atrás en las cifras. Que recordemos que si ahora han abierto bares y restaurantes es porque el Govern no tiene dinero para compensar el cierre de los negocios, pero que si fuera por razones de prudencia sanitaria ya habríamos cerrado.

Ahora, la semana que viene, el Govern ya autorizará la movilidad dentro de la comarca los fines de semana.

En este punto, recuerdo el mensaje que escribió ayer el presidente del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós:

Las cifras sanitarias no son buenas. Por favor, en nombre de los profesionales sanitarios pido que no os relajáis en el mantenimiento de distancia, uso de la mascarilla , higiene y ventilación. Y al minimizar encuentros en casa de grupos no burbuja. No os hacéis trampas. No es tan sacrificio — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) December 1, 2020

Pensad que Francia y Alemania quieren que las pistas de esquí cierren en todo el continente y Austria las abrirá pero limitando el turismo. ¿Y sabéis por qué lo limita? Porque a muchos hoteleros austríacos les sale más a cuenta cobrar las ayudas del gobierno que abrir.

Mientras tanto, en Madrid, la presidenta Díaz Ayuso inauguró ayer un hospital de campaña.

No está acabado. Todavía no está claro para qué servirá. Tampoco tiene una plantilla clara, solo un equipo de coordinación. Ningún paciente ha puesto los pies en él. No tiene quirófanos... Pero ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, inauguró este hospital de pandemias. Se ha construido con contratos a dedo de “emergencia” en solo 100 días, y ha costado 100 millones de euros, el doble de lo que se anunció inicialmente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, plantó a Ayuso y mandó a la inauguración a su número dos.

Cumplamos las medidas. Este fin de semana, si nos vamos mañana de puente, recordad que no podremos salir del municipio donde vamos. Hagamos posible que este libro sea el testimonio de una historia que no se repetirá.

Y hagamos buenas las palabras del escultor Jaume Plensa: “Por larga que sea, la noche siempre tiene un mañana”.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.