Desconocido Dani Mateo

Y también admirado, he visto tu programa de La Sexta en el que te has sonado con la bandera de España. Me has hecho reír por lo que tenía, tu gag, de denuncia. Pero tienes a los de Vox que te quieren llevar al juzgado y quisiera ofrecerte mi experiencia.

Mira, Dani, yo -y seguro que te debe haber llegado por un lado u otro- quemé la Constitución (quemé, vaya, un libro que simulaba ser la Constitución) en la pérfida TV3. Quisiera explicarte los motivos: fue el día que el Tribunal Constitucional tumbó la ley de pobreza energética votada (por unanimidad) en el Parlamento de Cataluña. Yo decía, en mi espacio, que si el Tribunal Constitucional tumbaba esta ley, "la gente que no tenía calefacción quizás debería calentar quemando el primer libro que tuviera a mano; por ejemplo, aquel que dice que todos los españoles somos iguales". Naturalmente, lo que hicieron los interesados es decir que "había quemado la Constitución" y en Almería, Ferrol y quizás la redacción de tu programa lo que llegó es que en TV3 queman Constituciones. Vox me quiso llevar al juzgado (y sigue insistiendo), pero la juez les dijo que no había caso y que ya se había llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la quema de fotos del rey, que en España es delito y en Europa no. Insistirán, contigo, y dependerá del juez que te toque. Puede suceder que te pidan prisión, claro.

Lo mío fue muy polèmico y al menos sirvió para que (en Cataluña) se hablara de esta ley tumbada (la excusa del TC era que era discriminatoria para el resto de españoles) que dejaba sin calefacción a varios niños. Yo me harté de explicar esto que te diré ahora: en Estados Unidos venden banderas ignífugas, porque la gente las quema muy a menudo sin que pase nada. Yo, antes de quemar la Constitución, en TV3 me había sonado, también, con una bandera catalana. No pasó nada. Como cuando el presentador de 'La ratonera' se sonó con la estelada. Nada.