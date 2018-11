"Seis de cada diez españoles están de acuerdo en que se acuse a los políticos y activistas de rebelión", nos dice una encuesta de 'La Vanguardia'. Les han preguntado y han contestado. Opine. Opino. Opino que se les debe acusar de rebelión. Gracias, ya puede seguir con su vida.

Pero no sabemos si estos seis de cada diez españoles comprenden el significado de 'rebelión'. Tampoco sabemos si están a favor de la inyección letal o de las torturas para sacar información a los delincuentes. No nos dicen cuántos de ellos, aún sabiendo que la rebelión no existe, encuentran la injusticia un mal menor. También les parecería bien "alta traición" o "espionaje". Les da igual que sean inocentes. Que tengan hijos. Ellos contestan la encuesta. Opinan. Opinan sobre la vida de estos presos, desde un teléfono fijo que ya casi no usan, porque ahora todo el mundo tiene móvil. Ahora los teléfonos fijos sólo los usan los encuestadores y las suegras y madres.

El domingo veía 'Despertares' con la familia. En un momento dado el protagonista, que ha "despertado" de un letargo vegetal de treinta años, se queja de que no lo dejen salir solo de la institución psiquiátrica donde vive. Él quiere ir a dar un paseo. "Sólo quiero ir a dar un paseo". Y le dice al médico que la vida es preciosa y que no se debe desperdiciar. Él ha sido apagado y ahora que está encendido quiere hacerlo todo. No perder ni un día. No se lo permiten.

Cómo puede ser que los humanos, sabiendo como sabemos que la vida es tan preciosa, se la arrebatemos a alguien que no es ningún peligro para la sociedad, sólo para no verlo, para impedirle seguir viviendo? ¿Cómo podemos ser tan arrogantes e infantiles para tener a gente cerrada bien lejos de nuestros ojos? Veo perros atados porque ladran, veo animales en los escaparates de las tiendas, entre papeles de periódico, veo niños en campamentos de refugiados, veo a gente en prisión injustamente. No hacen falta las encuestas.