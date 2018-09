'De un golpe, Arcadi'

Para defender a Aznar, Arcadi Espada le ha propuesto a Gabriel Rufián una práctica sexual desde el blog (de periódico) donde escribe: "¿Como me vas a comer la polla, mariconazo, de golpe o por tiempos?", dice que se le debe decir.

Psicológicamente es muy interesante la idea de este buen señor (que ya hace tiempo que dejó la juventud). Aparentemente él y Gabriel Rufián son heterosexuales, por lo que, el "mariconazo", con el sufijo aumentativo, en este caso despectivo, '-azo', quiere ser un insulto. En la frase, el autor vulgariza el nombre de la práctica sexual y la llama "comer la polla". Pero no descartamos que "comer la polla" quiera ser una figura simbólica, no literal. De hecho, no hace mucho, un policía nacional decía en Barcelona que "os vais a comer mi polla sevillana", y podía estar pidiendo una sumisión catalana ante la superioridad española, venida en este caso de la bella Hispalis.

Muchas veces los heterosexuales más carajilleros se piensan que los homosexuales, por el hecho de serlo, ya viven consagrados al culto de cualquier miembro viril, incluido el suyo. "A mí, mientras no me toquen ...", te dicen. Lo más emotivo de todo esto, es que son personas (Don Arcadi, entre ellos) que, a pesar de ser muy agradables, no se parecen mucho a Brad Pitt. Pero aún así están seguros de que los homosexuales, si se los encuentran, no podrán resistir el impulso de arrodillarse ante sus braguetas. La propaganda ha hecho que a los gays se les atribuya un fervor sexual casi instintivo, animal, a prueba de 'espadas'.

Esta práctica que el buen hombre reclama, en el mundo de las relaciones sexuales se produce con agrado. Quizás un día descubrirá que el placer del fel·lador o la fel·ladora para con él, vendrá de ver su placer, porque le deseará sexualmente. Sólo los alfeñiques que han tenido la pena de no ser nunca muy deseados consideran su pene un trofeo.