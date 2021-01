Enfermeras o enfermeros

Tres miembros del personal de enfermería han vacunado a familiares, de extranjis, colándolos en una residencia para discapacitados. He dicho, a propósito “miembros del personal de enfermería” para esconder si son hombres o mujeres. En este caso, son tres mujeres. Es decir: tres enfermeras.

Hasta ahora, y debido a la pandemia, hay quien ha hablado del “colectivo de las enfermeras”, en femenino. Como en este colectivo hay una aplastante mayoría de mujeres, muchas de las mujeres y también de los hombres del colectivo han decidido de denominarse en femenino. Hay también quien usa el genérico femenino para hablar del colectivo de “arrendadoras” o de “presas políticas”. En algunos espectáculos de transformismo se trata siempre a los hombres del público en femenino con intenciones humorísticas y quizás políticas. Este “Hola, guapa” a un señor con bigote viene a decir que los armarios están llenos. Yo me siento representada en el genérico masculino y cuando dicen “los escritores” me siento incluida. Si yo dijera de Mercè Rodoreda que es “una de las escritoras que más me gustan”, ¿entenderéis que me gusta más que Josep Pla?

El caso, sin embargo, es que hoy, en la tele, para hablar de este grupo de tres enfermeras hablaban, oh, maravilla , de “el equipo que vacunó en las Terres de l'Ebre” y en la radio eran “un equipo de enfermeros”. ¿Por qué? Porque habían delinquido. Y entonces el genérico no solo no quedaba bien sino que era incorrecto. Para hacer alabanzas el genérico puede funcionar. Pero no para hacer reproches. Si un grupo de miembros del “sindicato de arrendatarias” secuestraran unos banqueros nadie hablaría de “las arrendadoras”, ni de “las secuestradoras”. Como no hablaría nunca, claro, de “las banqueras”.