Diseñar o usar

Este mes de junio ha tenido lugar la Barcelona Design Week. Hay muchas definiciones de diseño. Pero la que más me gusta es una que escuché en cierta ocasión y que decía algo así como que el diseño era la disciplina que se ocupaba de hacer la vida más fácil a las personas.

Yo a los diseñadores solo les sugiero una cosa: que utilicen los espacios, muebles u objetos que diseñan. Conocí a un arquitecto que no visitaba una sola casa de las que reformaba. Hacía levantar un plano a su ayudante, le pedía que tomase fotografías y solo trabajaba sobre plano. Decía que de esa forma no se “contaminaba” y podía concentrarse en el concepto que habría detrás de cada nuevo proyecto y encargo.

Sobre el papel está muy bien, pero la realidad es que después vas a un lavabo de un restaurante de diseño y no hay perchero. Prueben a sentarse con chaqueta en un váter o a dejar la maleta de mano en un suelo salpicado de orín. El año pasado, en un hotel de Madrid, dormí en una cama de formas onduladas. Impresionante. Hasta que dejé el móvil en la repisa, se deslizó y cayó en uno de los recovecos de tales ondas por el que no cabía la mano. Hubieron de venir a desmontar la cama entera.

Debe de haber muy pocos interioristas que exijan dormir en las habitaciones que diseñan antes de extender el diseño al resto de las plantas. Porque, de lo contrario, se darían cuenta de que las súper cortinas 'art decó' de hilos dejan entrar la luz a las cinco de la mañana, de que el lavabo abierto queda muy 'cool' al entrar pero que cuando te duchas se te ve el 'cool' desde la entrada de la habitación, de que el televisor y luces anti incendios que escogieron tienen más lucecitas parpadeando que un tiovivo y parece que duermes en una discoteca y no en un hotel de cinco estrellas. Lo mismo con los objetos. La forma, el color, la apariencia no son la parte esencial del diseño. El diseño, el buen diseño, es aquel que hace la vida más fácil. Por favor, interioristas y diseñadores, usen lo que diseñan y triunfarán, quizá no en certámenes, pero sí en las vidas de las personas.