¿Quién controla al rey?

El domingo, en el espacio de reportajes '360 grados' de ETB2, la televisión pública de Euskadi, ofrecían 'La monarquía, un negocio rentable', espacio en el que se investigaban los privilegios de los Borbones. El programa, dirigido y presentado por la periodista Eider Hurtado, contactaba con personas que, por motivos profesionales o por investigaciones periodísticas, tienen conocimiento de los negocios del rey emérito Juan Carlos I y de la actual monarca Felipe VI. ¿Cuál es la fortuna actual de la casa real? ¿La monarquía se ha convertido en un importante negocio familiar? ¿Felipe VI será el último rey de España?

El programa daba respuesta a todas las preguntas menos a la última. Calculaban la fortuna en dos mil millones de euros y a partir de ahí se remontaban a casi sesenta años atrás para encontrar el origen de este enriquecimiento. El programa se mojaba rotulando en pantalla las cantidades cobradas por Juan Carlos a partir de conceptos dudosos, poco éticos, oscuros o incluso aparentemente delictivos. Desde donaciones de empresarios hasta ingresos para ayudar a la democracia de los años 70 pero de los que desapareció el rastro.

'La monarquía, un negocio rentable' es el reportaje que debería convertirse en un escándalo social y político, emitirse por España y poner en peligro la Corona

Todos los testigos que intervienen en el reportaje dan la cara y explican en que se basan para hacer sus afirmaciones. Se apunta a regalos millonarios, incluso esponsorización del monarca a partir del lucimiento de relojes o marcas de ropa. También se habla de la existencia de cuentas corrientes en Suiza gracias a sus testaferros, cuyos nombres constan en diversos paraísos fiscales, y de comisiones de millones de euros con Corinna como mediadora. El programa entrevista un ex contable de la embajada española en Arabia Saudí que confirma múltiples visitas de Juan Carlos con la ambigüedad de si eran oficiales o privadas. Un portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda exige investigaciones sobre los ingresos de los Borbones porque sospechan de delitos fiscales que por ahora no consiguen demostrar por la falta de transparencia política. Destacan cuál es el vínculo de los monarcas con la trama Gürtel. El programa denuncia la ley del silencio facilitada por el PP, el PSOE y Ciudadanos para proteger cualquier investigación. La lástima es que se tengan que servir del testimonio y las grabaciones obtenidas por Eduardo Inda para muchas informaciones, un ser cómplice de las cloacas del Estado que no se debería alimentar nunca.

Con nombres y apellidos, '360 grados' destaca cuáles son las 'amistades peligrosas' de Juan Carlos y Felipe. 'La monarquía, un negocio rentable' es un programa atrevido, riguroso, que, precisamente por la falta de transparencia política, no puede terminar de corroborar muchas de sus hipótesis. A pesar de todo, es sólido. Es el reportaje que debería convertirse en un escándalo social y político, emitirse por España y poner en peligro la Corona. Pero la monarquía está demasiado protegida todavía por el poder mediático, demasiado cobarde. El mal menor es que la emita la televisión de Euskadi, que pase desapercibido y que el resto de cadenas se hagan las despistadas.