El secreto de la manifestación de derechas

El domingo al mediodía todos los informativos abrían con la manifestación de los partidos de derechas en la plaza Colón de Madrid. En TVE destacaban que no se habían visto símbolos anticonstitucionales y en Antena 3 les había llamado la atención que para amenizar la jornada festiva habían puesto música de Serrat por los altavoces. Sonaba la estrofa "Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar ..." y la locución del vídeo añadía: "Esto es lo que pensarán muchos que han acudido hoy a Madrid, que puede ser un gran día. El tiempo lo dirá". Pero en 'Noticias Cuatro', los informativos reducidos a la mínima expresión, nos explicaron un dato relevante que incomprensiblemente no especificaron el resto de televisiones: “Se sabe que Casado y Abascal también han hablado. Imágenes que no ha captado la realización del evento, realizada por Ciudadanos y el PP, en la que apenas se ha podido ver al líder de Vox”.

Es extraño y preocupante que las cadenas y los programas informativos no especificaran el origen de las imágenes si provenían de un partido político

Es decir, las imágenes que se ofrecían para la retransmisión en directo de la manifestación estaban servidas por los mismos partidos que convocaban el acto y las cedían a todas las televisiones que las quisieran. De hecho, esto se podía apreciar tanto en los diferentes informativos como en las múltiples emisiones en directo de la concentración. Más allá de las imágenes grabadas por cada cadena (planos a nivel de calle entre el gentío y las banderas), los encuadres de los líderes políticos y los planos más generales, normalmente ubicados en puntos alzados y que ofrecían unas panorámicas majestuosas de la manifestación, eran de un equipo de realización contratado por Ciudadanos y el PP. Es extraño y preocupante que las cadenas y los programas informativos no especificaran el origen de las imágenes si provenían de un partido político. Cuatro fue la única que lo hizo y que aclaró que esta realización tenía un sutil sesgo: intentaron hacer desaparecer al líder de Vox, Santiago Abascal, camuflar la presencia del partido de ultraderecha y sus buenas relaciones.

De hecho, el plano frontal de la imagen conjunta con todos los líderes integrantes de la manifestación puestos uno al lado del otro se recortaba de tal manera que Santiago Abascal quedaba sospechosamente fuera del plano. Había que recurrir a un plano secundario desde un lateral, o a las imágenes personalizadas de cada cadena, para hacer evidente la presencia del representante en España de la ultraderecha.

Saber quién es el responsable de la realización y cuál es el origen de las imágenes es importante, sobre todo si se trata de un partido (o dos, en este caso). Básicamente porque los criterios no son periodísticos sino políticos. Aunque pueda parecer una emisión transparente y neutral, la selección de las imágenes y los encuadres nunca es inocente. Que 'Noticias Cuatro' hiciera notar la manipulación fue un acierto, porque no sólo informa sobre el acto sino que revela una manera de hacer de los partidos políticos convocantes del acto. Si para televisar una simple manifestación ya manipulan, es obvio lo que hacen cuando tienen el poder o el control de una tele pública o cuando se dirigen a los ciudadanos.