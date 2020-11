23/11: Obligar

¿Tiene que ser obligatorio vacunarse del covid? Habrá debate, seguro. Hay quien considera que cada cual tiene que poder hacer lo que quiera, que es una cuestión de libertad individual. Pero para que la vacunación sea efectiva es imprescindible que lo haga un porcentaje muy alto de la población. El debate ya existía antes, pero también en esto la pandemia nos ha presentado, más claras, algunas de las fragilidades de nuestro sistema social y político. En este sentido, la palabra clave no es vacuna. La palabra clave es obligar. ¿Pueden los poderes públicos obligarnos en nombre de nuestro bien (el bien común) y de la razón científica? Ya lo hacen, a menudo. Las velocidades máximas en las carreteras son obligatorias, por ejemplo. Pero ¿dónde está el límite de esto? Si no hay límite, vamos en el mejor de los casos a un despotismo ilustrado: los que saben dicen lo que se tiene que hacer y los ciudadanos tenemos que obedecer. En el peor de los casos, al autoritarismo. Los regímenes autoritarios no tienen este problema. Obligan a lo que quieren y punto. Pero al precio inasumible de anular la libertad individual. La respuesta bienpensante es que el estado democrático tiene que obligar poco y convencer mucho. Pero, ¿y si no convence lo suficiente? Tendremos delante un problema de fondo del sistema. En todo caso, de momento, que lo intente.