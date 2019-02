Al hilo de la valiente declaración de Jordi Cuixart en el juicio del 1-O, un conocido me comenta: Òmnium (la entidad que preside Cuixart) nació para defender el catalanismo cultural y ahora defiende el independentismo político. Y encuentra paradójico que fuera más moderada contra el franquismo que en democracia. Hay en el comentario un reproche a los dirigentes de Òmnium, que a su juicio habrían secuestrado políticamente la entidad. Le respondo que no hay ni paradoja ni secuestro. Òmnium ha estado siempre en el mismo sitio. Nació para defender la lengua y la cultura catalanas y por tanto el autogobierno necesario para su vitalidad y para el bienestar de los catalanes. En pleno franquismo, mucha gente pensaba que este autogobierno necesario se obtendría cuando cayera la dictadura y llegara una España diferente. Pero con el paso de los años, y después de decepciones y retrocesos, la mayor parte de los socios de Òmnium han llegado a la conclusión de que este nivel de autogobierno imprescindible no se da ni se dará porque la España diferente donde sería posible no es la que quiere una mayoría de españoles. Òmnium pide lo mismo de siempre: lengua y cultura. Pero muchos de sus socios creen ahora que esto no se puede tener sin la independencia. No es que Cuixart haya secuestrado a los socios de Òmnium. Es que encarna muy bien lo que piensan y lo que quieren.