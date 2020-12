Las bases de la ANC aprueban fiscalizar los programas de los partidos el 14-F y la acción del próximo Govern

Los socios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han aprobado por amplia mayoría los diez principios de acción política institucional y los quince puntos de posicionamiento que había planteado el secretariado nacional de cara a las elecciones previstas para el 14 de febrero, que pasan por fiscalizar las propuestas electorales y la acción del Govern que de allí salga. La iniciativa quiere examinar los programas con los que el independentismo se presentará a los comicios e insta a los partidos a ser "fieles al mandato del 1 de Octubre y a la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017", que la entidad considera vigente. Los 25 puntos se han votado por separado y han obtenido un 91,61% de votos a favor de media y una participación de 6.543 socios.

En rueda de prensa, la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha destacado la aprobación de un decálogo con diez principios que tiene que ser “una guía de acción política e institucional para avanzar hacia la independencia”. El decálogo servirá también para fiscalizar a los partidos políticos durante la campaña electoral.

Paluzie ha subrayado la importancia de que la ANC se haga fuerte en una posición de independencia ante los partidos cuando no se ponen de acuerdo en acciones unificadas. La presidenta de la entidad ha asegurado que exigirán a los partidos una propuesta que incluya la vía unilateral. La entidad considera que el mandato del referéndum obliga las instituciones a hacer efectiva la independencia, a pesar de que reconoce que “el 50%+1 de los votos independentistas legitimaría todavía más el mandato del 1-O”.

Paluzie ha querido destacar la aprobación del principio de soberanía y no cooperación, que establece una política de bloqueo en las instituciones españolas para “hacer evidente que no se puede gobernar contra Catalunya”. A pesar de que en la consulta no se hacía referencia a los presupuestos generales del Estado, Paluzie ha recordado que se reclama "no colaborar ni gobernar con los partidos del 155", en referencia al PSOE, Cs y el PP. En este sentido, ha considerado "de épocas pasadas" la negociación "muy en clave autonomista" de parte del independentismo catalán con el gobierno español a cambio de inversiones en Catalunya.

Fiscalizar todos los programas electorales

El posicionamiento de incidencia política que han aprobado los socios de la entidad incluye tres periodos. En el primero, el de campaña electoral, se establecen las acciones que se llevarán a cabo para asegurar que el electorado esté informado a la hora de decidir su voto. Los miembros del secretariado han recalcado que fiscalizarán los programas electorales de todas las candidaturas que se presenten a las elecciones y que promoverán encuentros entre todos los partidos para debatir “cómo se avanzará en la resolución unilateral”. También han anunciado que activarán una web en la que habrá una comparativa entre los partidos, que recibirán una puntuación del 1 al 10 según cómo se comporten en relación con los diez puntos clave para alcanzar la independencia.

La hoja de ruta aprobada por las bases de la entidad establece que después de las elecciones la Assemblea se movilizará para que el Govern que sea investido no sea fruto de acuerdos parciales, sino de la iniciativa de un bloque cohesionado. Una vez constituido el Govern, la ANC publicará informes trimestrales que evaluarán las acciones del Govern respecto al camino hacia la independencia.

Crear un banco público catalán, operar con entidades financieras catalanas o con bancos europeos, buscar financiación fuera del estado español y elaborar cada año presupuestos alternativos contabilizando el importe del déficit fiscal son algunas de las propuestas de la Assemblea recogidas em los principios de soberanía fiscal y financiera.

Los socios del ANC han dado un apoyo abrumador a uno de los principios del decálogo, que describe las acciones que se tienen que hacer en favor de que el catalán sea la lengua común del país. La pregunta que ha recibido menos apoyos (a pesar de que con un 80,66%) ha sido la que defiende que la ANC participe en más mesas de unidad estratégica.