Ábalos, sobre los indultos: "Tenemos la obligación moral de aliviar tensiones"

Se acerca la hora en la que el gobierno español tendrá que decidir si acepta o rechaza los indultos para los presos políticos catalanes. A estas alturas están en fase de tramitación y lo único que sabe es que la Fiscalía está en contra, pero la decisión final corresponde exclusivamente al ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Qué hará? Este domingo ha hablado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. No aclara las dudas, pero tampoco descarta taxativamente aplicar esta medida de gracia. "El gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan malograr la convivencia", ha dicho en una entrevista con La Vanguardia.

Ábalos, que también es secretario de organización del PSOE y uno de los colaboradores más estrechos de Sánchez, expone que "dentro del respeto por la Constitución y las leyes" se tiene que hacer todo lo posible para "reenganchar a Cataluña al proyecto común". "Cualquier gesto que contribuya a la normalidad política y a la reconciliación y a la convivencia es positivo", ha defendido. Así, el ministro socialista no se moja sobre cuál será el desenlace, pero no descarta que puedan ser concedidos. En los últimos diez años solo se ha concedido un 5%, en contra del criterio de los tribunales y la Fiscalía.

Aparte del indulto, hay dos vías más que podrían cambiar la situación de los presos. La preferida por el independentismo es la de la amnistía para todos los represaliados en causas vinculadas al Procés. JxCat, ERC y la CUP ya han anunciado que el 15 de marzo registrarán una ley de este tipo en el Congreso para que empiece a tramitarse. No parece que el PSOE esté dispuesto a negociarla, y todavía menos a votar a favor. Cuando le han preguntado sobre esta cuestión, Ábalos ha declinado pronunciarse: "No estamos en este escenario".

Finalmente habría una tercera vía, que es la reforma del delito de sedición en el Código Penal. El ministro socialista ha recordado que el gobierno español ya ha hecho los primeros pasos en esta línea, a pesar de que ha admitido que no han ido con la rapidez con la cual se habían comprometido. "No puedo precisar el momento exacto, pero se hará más pronto que tarde", ha dicho. Para Ábalos, esta reforma tendría que corregir el Código Penal y equipararlo a los estándares de otros estados europeos, donde los delitos de sedición "no protagonizados por militares no son castigados con más de cuatro años de prisión". En definitiva, si algún día la reforma viera la luz, podría beneficiar retroactivamente a los presos.

Sea cual sea el desenlace de todo, Ábalos ha confiado que las elecciones del 14-F sirvan para abrir una nueva etapa política en Catalunya que permita "empezar a soldar la fractura social y política que la unilateralidad provocó". "Empezar a coser las heridas e inaugurar una nueva etapa en Catalunya", ha resumido. También ha asegurado que los socialistas catalanes, de la mano de Miquel Iceta, aspiran a "ganar" los comicios y en ningún caso dan por hecho que el 14-F sea solo un frente a frente entre ERC y JxCat. Si gana ERC, Ábalos descarta que el PSC quiera ofrecerse para gobernar en coalición con los republicanos. "El PSC no pactará con ningún partido que defienda la independencia, y esto implica que no formará parte de una coalición con ERC ni sellará con los republicanos un acuerdo de legislatura", ha concluido.

El PP se enfada

Las palabras de Ábalos sobre los indultos han hecho enfadar al PP. La responsable de política social del partido y exministra, Ana Pastor, ha considerado "lamentables y vergonzosas" las declaraciones del dirigente socialista. Para los populares, el gobierno español tendría que rechazar sin matices los indultos e interpretan que si no lo hace es porque "tiene que pagar los favores a sus socios independentistas".