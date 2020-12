Absuelta la primera alcaldesa enjuiciada por el 1-O

El juzgado penal número 1 de Figueres ha absuelto a la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, juzgada a raíz del 1-O. Se trata de la primera sentencia absolutoria para un alcalde procesado por su apoyo y colaboración con el referéndum de 2017. La Fiscalía la acusaba de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido la consulta y pedía para ella una pena de un año de inhabilitación. De entre los cerca de 700 alcaldes acusados por los mismos hechos –la mayoría señalados por el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza–, Mindan (JxCat) fue la primera en sentarse en el banquillo de los acusados después de ser denunciada por un vecino de la ciudad. A pesar de que el juez había archivado inicialmente la causa, la Audiencia de Girona ordenó reabrirla y ahora, finalmente, ha acabado en absolución.

En la sentencia, que todavía no es firme, el juzgado de Figueres concluye que no está probado que la alcaldesa diera "órdenes expresas ni tácitas" para contravenir la resolución del Constitucional que le ordenaba impedir el referéndum. La magistrada no ve probado que Mindan facilitara la apertura de locales de titularidad municipal para utilizarlos como centros de votación. Tampoco cree que abriera el Ayuntamiento o diera la llave a otro regidor para que se pudiera hacer la consulta ni que, con "ánimo de desatender y despreciar el requerimiento del Constitucional", apoyara o facilitara la apertura del colegio Els Grecs.

Durante el juicio, que se celebró en noviembre, Mindan ya sostuvo que en ningún momento hizo nada para facilitar que los locales municipales se abrieran para el referéndum y negó, por ejemplo, que fuera a abrir la escuela Els Grecs o el Ayuntamiento, ni que se lo mandara a otra persona. El vecino que la trajo a juicio, de hecho, admitió que la denuncia que le interpuso se basaba en imágenes extraídas de redes sociales. La defensa de la alcaldesa pidió la absolución y subrayó que no había "nada objetivo" que probara que ella facilitase la apertura de los colegios.