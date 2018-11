Ai Weiwei: "Enviar a alguien a la cárcel durante años sin haber probado que es un criminal es claramente un castigo"

El artista y activista chino Ai Weiwei no falta al lado de aquellas causas donde se reivindica la libertad de expresión y la democracia, y el caso catalán no es ninguna excepción. Se conocieron con el ex presidente catalán Carles Puigdemont en Berlín en abril pasado, y los puntos que pueden llegar a tener en común se han puesto sobre la mesa este miércoles en Bruselas, en un debate organizado por la organización alemana 'Cine For Peace', donde han conversado bajo el título: "Democracia o Tiranía?" El chino no ha dudado en ningún momento a compartir la reivindicación de los líderes catalanes en prisión y en el exilio, y ha sido contundente a la hora de criticar la prisión preventiva: "Enviar a alguien a la cárcel durante años sin haber probado que es un criminal es claramente un castigo ", ha dicho, y ha denunciado que es una vulneración de los derechos humanos.

Ai Weiwei también fue encarcelado y perseguido por el régimen chino. De hecho, ahora vive en Berlín y tampoco puede volver a su país natal. El debate ha arrancado con los dos ponentes haciendo referencia al impacto que su situación tiene sobre sus vidas personales. Y Carles Puigdemont ha sido emotivo: "Cada día cuando me despierto me digo:« Este es el último día en el exilio ». No es realista, pero me permite seguir luchando por no aceptar mi situación como definitiva". Ha comenzado, incluso, explicando que el exilio le ha impulsado a volver a escribir poesía.

A su vez, Weiwei ha defendido que considera su situación "necesaria" para la reivindicación de la libertad de todo el mundo que sufre represión. En su caso, explicó que nunca se habría imaginado que acabaría en la misma situación que su padre, que también fue encarcelado cuando tenía 20 años en China.

España como un estado autoritario y la doble vara de medir en Europa

El moderador del debate, el jefe de política del semanario 'Politico', Ryan Heath, preguntó a los dos ponentes si consideraban que España es un estado autoritario. Puigdemont no ha dudado: "No se puede decir de otra manera, en cuanto a su respuesta para con el caso catalán". El activista chino no ha contestado directamente, pero ha comparado la situación con casos como el del Tíbet y ha asegurado que "Europa debe garantizar unos derechos que no garantiza, y por eso hay personas que tienen que luchar por la libertad".

Carles Puigdemont ha añadido aquí que uno de los riesgos para la democracia europea es tener una doble vara de medir. Puigdemont cree que Europa no se está mojando en casos como el catalán, pero también ha puesto el ejemplo de la sentencia emitida ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que instaba al gobierno turco a liberar un diputado kurdo que está en prisión preventiva.

Ha habido un momento del debate en el que Weiwei ha quitado el teléfono móvil para hacerse una selfie con Puigdemont y la imagen que aparecía proyectada detrás. Era una de sus fotografías con cortes de manga frente al Valle de los Caídos. El moderador de la charla ha puesto el ejemplo del debate sobre el Valle de los Caídos como muestra de la dificultad de España de deshacerse de reminiscencias del fascismo.