Àngels Chacón: “Quien diga que la independencia se conseguirá rápido está engañando a la gente”

La ex consellera Àngels Chacón atendió al ARA este lunes, justo el día en el que el PDECat la eligió candidata a la Generalitat.

¿Con qué expectativas se presenta a las elecciones?

Trabajaremos para lograr el máximo. Aspiramos a gobernar, tener representación y ser decisivos.

¿Está claro que se presentarán solos?

Nos presentaremos en solitario a estas elecciones, sí.

El exalcalde Xavier Trias dijo al ARA que la avalaba para que llegara a un acuerdo con Puigdemont.

Hasta ahora la legítima aspiración de querer ser un país libre ha hecho que nos centráramos en el mensaje de transversalidad, pero hemos visto que este es un viaje que va para más largo y mientras tanto hay que gestionar. Somos independentistas, sí, pero queremos defender nuestro modelo de país.

¿Pero qué ha pasado con el intento de pactar con Junts?

Con JxCat se ha buscado desde hace mucho tiempo pactar, pero cualquier propuesta que pase por nuestra desaparición no la podemos aceptar.

¿Quién es la parte más débil de este desacuerdo? ¿Ustedes o JxCat?

Cada una de las partes, y es una lástima no poder sumar. JxCat tiene al frente al presidente Puigdemont, y eso es una de las grandes fortalezas. Nuestra fortaleza es la expansión territorial del partido.

¿Cree que su destitución del Govern fue una purga?

Se me preguntó una semana antes si iría a JxCat y mi respuesta fue que no tenía ningún motivo para cambiar de partido. JxCat no tiene una definición ideológica concreta.

Históricamente en CDC tampoco había un modelo ideológico concreto.

Correcto, es un partido que lo podríamos definir como socialdemócrata en el aspecto social, pero más liberal en cuanto a la economía. Pero lo que no somos es un partido de izquierda radical.

¿Lo es Junts per Catalunya ?

Lo tendrán que definir.

¿JxCat es de izquierdas y del independentismo por la vía rápida? ¿Y ustedes son los de centro y de la vía negociada?

Correcto. Lograr la independencia es como por ejemplo querer coger un ascensor que no funciona. Para hacerlo tendremos que subir todos los peldaños de la escalera. Quien nos quiera hacer ver que lo conseguiremos rápido está engañando a la gente. La gestión de la frustración no se combate desde un espoleo todavía mayor, sino desde el realismo absoluto. Se tiene que admitir que no hay una estrategia hoy por hoy de cómo y cuándo se logra la independencia y ponernos a trabajar.

¿Con un 50% de voto independentista el ascensor subiría más rápido?

¿Qué nos ha pasado cuando hemos puesto una fecha, una cifra? Lo más importante es buscar consensos, la unidad real entre independentistas y ser tan decisivos como se pueda en Madrid.

¿Superar el 50% de los votos en las próximas elecciones tendría que llevar al Parlament a descongelar la DUI?

No, no es la vía ahora. La población se merece que se diga la verdad.

¿Pero eso es tanto como decir que hasta ahora se ha dicho una mentira?

No, esto es tanto como decir que hasta ahora no estábamos lo suficientemente preparados.

¿En qué consiste prepararse? ¿En ser muchos? Como dice Oriol Junqueras, ¿ampliar la base?

Cuanto más consensos haya, más fuerza habrá. Aquí hay dos tareas por hacer: lograr cuantos más consensos mejor, pero a la vez estar preparados. No podemos improvisar.

Si el PDECat está a un kilómetro de JxCat, ¿a cuántos está del PNC?

Pues como mínimo a uno, quizás más. Nosotros no tenemos que ir explicando por qué deciden salir [JxCat y el PNC]. Estamos donde estábamos.

¿Pero el centro de gravedad del independentismo que viene de CiU no se llama Carles Puigdemont?

El heredero del legado político de Convergència entendemos que somos nosotros.

¿Y la herencia de las responsabilidades civiles por las deudas y la corrupción?

Está dividida. Si tenemos que seguir siempre con esta cadena perpetúa encima [...]. Mire, yo llego de independiente y en 2011 entro en el Ayuntamiento de Igualada y en 2016 me hago asociada del PDECat. A mí las irregularidades no me representan.

¿Cuenta con Artur Mas para la campaña electoral?

El president Artur Mas me ha dado su apoyo y todavía no hemos hablado de cómo haremos la campaña.

¿A cambio de qué no presentan enmienda a la totalidad en los presupuestos del Estado?

Se pondrán condiciones y se intentará que se alarguen los ERTO, compensaciones [...]. Vamos a negociar, de entrada decir que no, no.

¿Qué consecuencias tendría ahora un confinamiento para la economía?

En términos económicos sería muy duro, si bien primero es la vida. Tenemos que conseguir ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas. Si yo fuera consellera ahora sería muy beligerante pidiendo esto al Estado.

¿El Govern no lo es lo suficiente ahora?

No lo sé, digo lo que haría. La principal frustración durante el covid fue cuando en cinco horas se agotaron 13 M€ de ayudas para los comerciantes.