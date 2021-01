Bernat Solé apela a la "responsabilidad" del PSC para evitar que sea el TSJC quien decida si se aplaza el 14-F

La Generalitat ha publicado este sábado en el DOGC la suspensión de las elecciones del 14-F y también la previsión que se acaben celebrando el 30 de mayo. Pero la polémica por el cambio de fecha todavía cuaja, hasta el punto que durante los siguientes diez días hay margen para recorrer el aplazamiento en los tribunales. El PSC es uno de los partidos que ha anunciado que está estudiando esta posibilidad porque considera que la decisión del Govern -avalada mayoritariamente por los grupos parlamentarios- no responde a criterios de salud pública sino electoralistas. El conseller de Exteriores, Bernat Solé, responsable también de los procesos electorales, ha reclamado "responsabilidad" a los socialistas para evitar que sean los tribunales los que acaben decidiendo sobre esta cuestión. "El PSC tendría que hacer la reflexión de si tiene que ser un tribunal superior (TSJC) quien acabe determinando si los ciudadanos pueden votar o no, y si pueden hacerlo en una situación epidemiológica compleja como la que tendremos el 14 de febrero", ha señalado en una entrevista al programa Via Lliure de RAC-1.

El hecho que, por ejemplo, los confinamientos perimetrales durante la pandemia hayan tenido que ser validados por los tribunales no es motivo, según Soler, para que ahora tenga que pasar lo mismo con las elecciones, porque las competencias para convocarlas son de la Generalitat. Ahora bien, la ley electoral no prevé aplazamientos -a pesar de que existe el precedente del año pasado en el País Vasco y Galicia- y no hay nadie en el Govern que tenga potestad para convocar elecciones -solo lo puede hacer el presidente, y desde la inhabilitación de Quim Torra, la Generalitat no tiene-. De hecho, Solé se ha quejado precisamente del hecho que la Generalitat no tuviera margen para decidir la fecha electoral, puesto que las elecciones se convocaron de forma automática el 22 de diciembre. Sea como fuere, no ha estado hasta esta semana que el Govern se ha posicionado claramente a favor de aplazar los comicios por el incremento de contagios de covid-19 y el alta ocupación de las camas UCI en los hospitales.

El PSC, en cambio, insiste en que seguirá estudiando si recorre el aplazamiento en los tribunales. También en RAC-1, la portavoz socialista Eva Granados ha lamentado una vez más la decisión y lo ha atribuido directamente a criterios partidistas. "Lo que rechazamos es hacer elecciones el 30 de mayo por un motivo que no es epidemiológico. Los datos de hoy son mejores que los de octubre", ha subrayado. "Si nos ponemos así, lo que podríamos decidir es suspender la democracia hasta que desaparezca la pandemia", ha concluido. Granados ha recordado que el PSC estaba de acuerdo con "aplazarlas unas semanas" hasta que la situación en los hospitales mejore, pero no tres meses como finalmente se ha decidido. El teniente de alcalde socialista en el ayuntamiento de Barcelona ha sido todavía más contundente que Granados y se ha referido al aplazamiento como " un auténtico pucherazo electoral", en declaraciones a la Cadena COPE.

Por su lado, el ministro de Sanidad y presidenciable del PSC a la Generalitat ha evitado comentar el aplazamiento de las elecciones. "Estoy centrado al 101% en doblar la tercera ola y, más a corto plazo, en conseguir que en verano un 70% de la población esté vacunada", ha apuntado desde la delegación del gobierno español en Barcelona. Solé, sin embargo, ha criticado la actitud de los socialistas personificándola en Isla: "No puede ser que un ministro de Sanidad diga por la mañana que los datos epidemiológicos son muy graves y por la tarde, como candidato socialista, diga que se pueden mantener unas elecciones".