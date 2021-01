Borràs "entierra" la mesa de diálogo pero pide una negociación con relator

La candidata de JxCat en las elecciones del 14 de febrero, Laura Borràs, considera que la mesa de diálogo con el gobierno español, puesta en marcha a raíz del pacto entre ERC y el PSOE, está "enterrada". Según la diputada en el Congreso, la experiencia con el gobierno de Pedro Sánchez no ha sido positiva desde el punto de vista de la resolución del conflicto con Catalunya sino que ha "consolidado" la represión iniciada durante el mandato de Mariano Rajoy. Aun así, Borràs ha asegurado que hace falta un "marco de negociación" con el Estado después del 14 de febrero si se repite la mayoría absoluta independentista en el Parlament, que pase, sin embargo, por un relator y una "actitud de reconocimiento" de Catalunya como conflicto político.

Según la candidata de JxCat, que ha hablado en un coloquio telemático organizado por Europa Press, Sánchez no es fiable porque ha ido variando de versiones desde que es presidente –tanto se ha referido al Procés como "conflicto político" como ha hablado de "problema de convivencia entre catalanes"– y ha "otorgado carnés de independentismo razonable" para pactar "con el independentismo menos problemático y dócil", ha asegurado lanzando un dardo envenenado a sus socios de gobierno en Catalunya.

La candidata de JxCat también ha lamentado las "especulaciones" de Sánchez en relación a la liberación de los presos: ha asegurado que han sondeado tanto la posibilidad de los indultos como la reforma del delito de sedición y esto no se ha concretado en nada. "No me gusta especular con el dolor ajeno", ha dicho, en relación al sufrimiento de las familias de los encarcelados, además de abogar, otra vez, por una amnistía general.

Revertir todos los pactos con el PSC

La relación del independentismo con los socialistas ha marcado el coloquio organizado por Europa Press. Borràs ha reaccionado a la alianza entre JxCat y el PSC en la Diputación de Barcelona para tumbar la moción de censura promovida por Esquerra , que tenía el objetivo de desbancar a la presidenta y alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), por un caso de presunta corrupción.

Borràs ha reiterado que está en contra de este pacto, pero ha asegurado que solo se romperá si Esquerra también revierte sus acuerdos con el PSC en todo el territorio, como el Ayuntamiento de Sant Cugat. También ha considerado que es "difícil" criticar su alianza con los socialistas mientras los republicanos apoyan a Pedro Sánchez y le "aseguran" el mandato aprobando los presupuestos.

Para la candidata, JxCat es el "antídoto" para que no haya un tripartito en Catalunya entre el PSC, ERC y los comunes, una alianza –ha dicho– que ya existe en el Estado y no ha servido para resolver la situación. "Trabajaremos para que no se produzca la imagen de Pedro Sánchez en el balcón de la Generalitat", ha concluido Borràs rememorando la fotografía del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Plaça Sant Jaume cuando se forjó el primero tripartito en 2003.