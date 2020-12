Budó dice que Aragonès ha aplazado el expediente de Bosch de forma "unilateral"

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este miércoles que el vicepresidente, Pere Aragonès, ha retirado "unilateralmente" del orden del día de la reunión del consejo ejecutivo la decisión sobre el expediente del ex conseller de Exteriores Alfred Bosch por no haber activado el protocolo contra el acoso sexual en el departamento, a raíz del comportamiento de su exjefe de gabinete.

La conselleria de Políticas Digitales había elevado una propuesta de expediente sancionador a Bosch la semana pasada, pero tal como ha avanzado el ARA, finalmente se ha aplazado la decisión por la "potestad" que ha ejercido Aragonès como vicepresidente con funciones de presidente -ha explicado la consellera.

Sobre la mesa había dos informes contradictorios. Uno de Función Pública, que se terminó en agosto, y que apuesta por abrir un expediente sancionador a Bosch; y otro informe, pedido recientemente por el Govern, al comité asesor de ética pública -una solicitud que no era preceptiva y tampoco vinculante- que recomienda no sancionar a Bosch. Función Pública está controlada por JxCat y en el comité de ética pública hay una mayoría de cargos de Esquerra. El partido republicano, de hecho, también abrió una investigación interna a Bosch y su comisión de garantías decidió exonerar al ex conseller -a pesar de que el expediente se ha reabierto por la presión de la sectorial de mujeres de ERC y todavía no hay veredicto.

Budó no ha querido entrar a valorar el contenido de estos dos informes porque asegura que son confidenciales y se ha limitado a decir que el ejecutivo no ha solicitado ninguno más. Ahora bien, ante la contradicción de Función Pública y del comité asesor de ética pública, vicepresidencia pretende pedir asesoramiento jurídico "interno" para decidir como se tiene que actuar. La portavoz del Govern, que no ha querido decir si había diferencias o no en el Govern sobre esta cuestión, se ha mostrado "confiada" en que este expediente se podrá resolver la semana que viene.

La investigación del ARA

En marzo este diario destapó que Esquerra había forzado a Bosch a cesar al que era su jefe de gabinete, Carles Garcias, por presuntos casos de acoso sexual. El entonces conseller no activó el protocolo de la Generalitat en contra del acoso e, incluso, intentó recolocarlo como director general antes de destituirlo del cargo.

El ex conseller, cuando todavía pilotaba la conselleria, sí abrió una ronda de entrevistas informal con personal del departamento sobre la cuestión, cuando le llegaron las voces que inicialmente habían intentado esquivarlo por falta de confianza y por la relación estrecha que mantenía con su jefe de gabinete. La información acabó llegando incluso a Garcias, que reprendió a al menos una de las mujeres que denunciaban el acoso. El 4 de diciembre de 2019, en la prisión de Lledoners, Oriol Junqueras se reunió con Bosch para abordar el cese de su mano derecha. A día de hoy, el ex conseller mantiene que no encubrió a Carles Garcias.