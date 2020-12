La CUP plantea a Guanyem Catalunya que se integre a la candidatura como una organización más

Negociaciones a contrarreloj entre la CUP y Guanyem Catalunya para construir una candidatura unitaria en las elecciones al Parlament. La propuesta de la exalcaldessa de Badalona de hacer un frente amplio de izquierdas, rupturista y soberanista el 14-F ha entrado en las horas decisivas. Ante la propuesta lanzada el martes, la CUP insta a la plataforma municipalista a integrarse en la candidatura como una organización más para rubricar el pacto. Según ha podido saber el ARA, esta es la condición que el secretariado de los cupaires plantea al movimiento de Dolors Sabater, teniendo presente que otras organizaciones con más peso y arraigo, como Arran, ya están integradas en la candidatura. Guanyem, sin embargo, rehúsa la integración y exige tener autonomía porque no se quiere someter a la dinámica de la CUP: defiende que los espacios de decisión sean compartidos. Las conversaciones, sin embargo, siguen abiertas.

La demanda de Sabater de romper las costuras de los partidos con un nuevo espacio de confluencia genera reticencias especialmente entre el sector de Endavant, que considera que Guanyem Catalunya reclama una relación bilateral con la CUP que no se ajusta a la correlación de fuerzas y que, por lo tanto, no pueden recibir un trato especial que desdibuje a su vez la marca o el programa. De hecho, la CUP ya descartó en las primeras reuniones la posibilidad de hacer una coalición de igual a igual, como proponía Guanyem.

Quien ya se ha bajado del carro son Anticapitalistes y Comunistes de Catalunya, los otros actores que Sabater quería incluir en el frente, porque no habrían aceptado los lugares que se les ofrecía en la lista, según informan fuentes próximas a las negociaciones. Fuentes de Comunistes, que después de desvincularse de los comunes concurrieron a las elecciones españolas en coalición con ERC, aseguran, sin embargo, que siguen negociando y que no han tomado "ninguna decisión definitiva todavía". Sea como fuere, en un comunicado posterior, Héctor Sánchez, secretario general del partido, ha denunciado que la integración es "un punto de partida que no deja ningún margen de maniobra a la negociación entre los diferentes actores que hemos formado parte de las conversaciones". "Vemos muy interesante el planteamiento de Guanyem y seguimos en conversaciones con las candidaturas municipalistas pero las bases de la negociación que plantea un sector de la CUP (integración) hace imposible seguir negociando", añade el máximo dirigente de Comunistes.

Por su parte, Anticapitalistes, que dejaron Catalunya en Comú un año después de la salida de Xavier Domènech y otros dirigentes de renombre como Joan Josep Nuet o Elisenda Alamany en desacuerdo con el acercamiento a los socialistas, admiten que ven complicado llegar a un acuerdo. "Con las condiciones actuales vemos muy difícil nuestra implicación activa en la candidatura", exponen desde la formación antes de resaltar que el día 19 celebrarán una asamblea para adoptar un posicionamiento definitivo. Esta formación niega que sea únicamente por la configuración de la candidatura y subraya que "la política de alianzas postelectorals con el resto de fuerzas del Parlament", en referencia a un posible apoyo a una investidura de ERC o JxCat, les incomoda.

¿Sabater o Reguant?

El rol que tiene que jugar Sabater en la candidatura también está en discusión . Guanyem deja claro que si hay entendimiento Sabater tiene que liderar la lista, pero Endavant no ve con buenos ojos que sea la cabeza de lista, a pesar de que entienden que tiene que ir en la parte alta, y priorizan que lo sea, como reveló este diario, la exdiputada y ex concejala de Barcelona Eulàlia Reguant, después de que el exdiputado David Fernàndez hubiera rechazado presentarse y la exdiputada Anna Gabriel decidiese mantenerse exiliada en Ginebra ante un posible cambio en la pena que le solicite el Supremo.

La coalición de Guanyem Badalona con ERC en las últimas municipales, en contra de los acuerdos de la CUP, todavía escuece entre una parte de la militancia, que lo vivió como una traición. Poble Lliure , el otro gran sector de la organización, apuesta por la confluencia electoral, como ya hizo en las municipales en Badalona, Girona y Figueres , ciudades donde está fuertemente implantada la organización, y por la candidatura de Sabater. Una candidatura que ya hace dos meses que se está gestando, a pesar de que trascendió públicamente el martes, cuando algunos medios como el ARA lo avanzaron. Después de que en octubre la CUP sondeara a Sabater, la exalcaldesa respondió que solo daría el salto a la política nacional si lo hacía con todo el movimiento municipalista de Guanyem y no como independiente. La tercera vía de la CUP, formada por los militantes que no son ni de Endavant ni de Poble Lliure y que son mayoría, también abogan mayoritariamente por presentarse juntos como plataforma y Sabater les parece el golpe de efecto que necesitan para catapultarse hacia los comicios.