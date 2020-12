La CUP aprueba la alianza con Guanyem y que Dolors Sabater sea la cabeza de lista

La CUP ya tiene el golpe de efecto que buscaba para las elecciones en el Parlament y Dolors Sabater ya tiene la plataforma para hacer el salto de la política local a la catalana. Los cupaires han validado la alianza con Guanyem Catalunya y que la exalcaldessa de Badalona sea la cabeza de lista el 14-F. Ahora la pelota está sobre el tejado de Guanyem Catalunya, que tiene que debatir si acepta la propuesta de la CUP, y que reclama que el espíritu del movimiento no se disuelva dentro de la formación anticapitalista. "El documento de preacuerdo es suyo y no está consensuado", remarca un miembro de la plataforma municipalista. Las negociaciones continuarán, pues, a pesar de que el sí de la CUP presiona a Guanyem.

Las asambleas de la CUP han validado por 33 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones el entendimiento con Guanyem gracias al apoyo inequívoco de Poble Lliure, que ha apostado con fuerza por el acuerdo, y del sector no alineado de la formación, la mayoritaria, que han dejado en minoría a Endavant, el otro gran sector del partido, que se opone a las concesiones que, a su parecer, se hacen a Guanyem por su poca implantación en el territorio y su escasa militancia. Un estrecho margen que pone de relieve las divergencias internas de la organización.

Sea como fuere, la portavoz del secretariado nacional, Maria Rovira, no ha escondido su alegría por la validación del preacuerdo. "Estamos muy contentas con la aprobación de este preacuerdo porque queremos construir una candidatura amplia para cambiar la situación actual con nuevo espacio para encarar este nuevo ciclo político". Rovira ha destacado que "la CUP da un paso adelante para demostrar que este espacio es permeable" y ha añadido que quieren que "Sabater encabece la candidatura". También ha subrayado que confía en que Guanyem lo ratifique porque "es fruto de las negociaciones", a pesar de que se ha mostrado abierta a seguir hablando.

El preacuerdo, que hoy se ha aprobado en un consejo político extraordinario y que avanzó el ARA, supone de facto una coalición entre las dos formaciones porque a pesar de que el documento no lo concreta explícitamente, sí que lo recoge en algún punto y a la vez estipula establecer un espacio bilateral de coordinación, un trato que ninguna de las otras organizaciones que apoyan a la candidatura tiene. Rovira no ha querido hablar de coalición y ha señalado que "se dará una relación específica con Guanyem". El documento ratificado por los cupaires también establece que el nombre de la candidatura no sea solo el de la CUP y que las cabezas de lista de las otras tres circunscripciones sean para la formación anticapitalista.

En Girona, la cabeza de lista será el alcalde de Celrà, Dani Cornellà, que ya fue de número 2 en las últimas elecciones, y en Lleida, el ex concejal de la capital del Segre y miembro del secretariado nacional Pau Juvillà, que también fue en esta posición el 2017, mientras que en Tarragona la encabezará la regidora de la capital del Tarragonès Laia Estrada. La CUP aprobó que dos de las cuatro circunscripciones estén encabezadas por mujeres, y Sabater liderará la demarcación de Barcelona.

El nombre de Sabater era uno de los tres que había puesto sobre la mesa la CUP para liderar la candidatura. Ante la imposibilidad que la exdiputada Anna Gabriel, exiliada en Ginebra, vuelva a Catalunya para formar parte de la lista porque se expone a ser acusada por un delito que no sea el de desobediencia y, por lo tanto, se expone a la prisión, y la negativa de David Fernàndez a ser el presidenciable, Sabater será ahora el nombre propio de la candidatura si Guanyem Catalunya no rechaza las condiciones de los cupaires y aprueba esta semana la propuesta que les han puesto sobre la mesa.