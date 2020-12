Canadell y Artadi: los candidatos más votados en la segunda ronda de primarias de JxCat

Después de 48 horas de votación telemática, los militantes de JxCat han escogido los lugares de salida para Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona con una participación del 71%. La segunda ronda de primarias ha sido más disputada que la primera y finalmente el más votado en la demarcación de la capital catalana ha sido el presidente de la Cambra de Comerç, Joan Canadell (1.269 votos), seguido de los diputados Elsa Artadi (1.212 votos) y Jaume Alonso Cuevillas (1.172 votos). Ellos tres, junto con el conseller Jordi Puigneró, el ex conseller Lluís Puig, la consellera Meritxell Budó, el conseller Damià Calvet –que se enfrentó a Borràs para ser presidenciable– y el vicepresidente del partido, Josep Rius, han conseguido ser los ocho candidatos con más apoyos de los aproximadamente setenta que optaban a formar parte de la lista.

Laura Borràs, candidata a la presidencia de la Generalitat de JxCat, pues, irá acompañada en los primeros lugares de la lista por Canadell y Artadi, además del lugar que elija el ex president Carles Puigdemont, que se anunciará en los próximos días.

Las primarias también han servido para escoger los lugares de salida de Lleida, Girona y Tarragona. El conseller Ramon Tremosa se ha impuesto con margen en la provincia de Lleida por delante del alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, y el alcalde de Alfarràs, Joan Carles Garcia Guillamon. En Tarragona, el más votado ha sido el presidente de grupo parlamentario, Albert Batet, seguido de la diputada Mònica Sales, y el secretario primero de la mesa, Eusebi Campdepadrós.

En Girona el duelo entre la diputada Gemma Geis y la alcaldesa de la capital, Marta Madrenas, ha sido más disputado: se ha impuesto Geis por 350 votos (62,83%) por delante de Madrenas con 343 votos (61,57%). También ha habido sorpresas. Por delante de diputados en activo, el tercero más votado de la demarcación es un militante de base: Salvador Vergés, empresario del sector primario, que ha sacado 170 votos (30,52%). El último en entrar ha sido el hasta ahora diputado Francesc Ten con 126 votos (22,62%).

Para acabar de determinar la lista, sin embargo, la dirección intervendrá para garantizar que sea cremallera. Además de Tarragona –donde los resultados ya lo son–, en Girona dos mujeres han sido las más votadas, de forma que Salvador Vergés tendría que avanzar una posición (ha quedado tercero) para situarse entre Geis y Madrenas. En Lleida la primera mujer más votada de las primarias, la número cuatro, Cristina Casol, escalará hasta la segunda posición, después de Tremosa, y se situará por delante de Jordi Fàbrega.

En Barcelona, entre los ocho primeros lugares solo están Elsa Artadi y Meritxell Budó, de forma que ganarán posiciones dos mujeres más: Pilar Calvo (que ha quedado la novena más votada) y Anna Erra, vicepresidenta del partido, que ha quedado en el décimo lugar.

La reaparición de Puigdemont

Una vez los militantes de JxCat han escogido los lugares de salida de la lista de Barcelona (8), Lleida (3), Girona (4) y Tarragona (3), ahora la dirección de Junts hará una propuesta para completar la candidatura hasta los 135 aspirantes a diputados. Todos ellos se someterán a votación de la militancia, de forma que solo acabarán presentándose a las elecciones los que superen más del 50% de los votos entre las bases de JxCat.

Será en este periodo, que se alargará hasta finales de mes, cuando reaparecerá Puigdemont, que en las últimas semanas se ha mantenido en segundo plano: no se mojó sobre quién era su candidato favorito (si Borràs o Calvet) y ha tenido un perfil bajo en esta segunda ronda de primarias. Por ejemplo, a diferencia del ex president Quim Torra, no ha participado en ningún acto que hayan organizado los aspirantes a diputados.

Está previsto que la dirección ponga sobre la mesa el nombre de Puigdemont para que lidere la oferta electoral, ya sea como cabeza de lista por Barcelona o haciendo tándem con Laura Borràs. En función de si el ex president va de número uno o de dos en Barcelona, el tercero de la lista de Junts el 14-F será Joan Canadell o Elsa Artadi.