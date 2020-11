Forcadell dice que si los independentistas superan el 50% no cambiará nada porque el gobierno español no quiere negociar un referéndum

En pleno debate sobre si las elecciones al Parlament del 14-F tienen que tener "consecuencias políticas" si el independentismo supera el 50% de los votos, tal como defiende JxCat, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado que es relevante lograr esta cifra, pero ha dudado que sirva para encarar el conflicto. "Es importante superar el 50% de los votos porque nunca lo conseguimos y parece el día de la marmota, pero no creo que cambie nada", ha señalado. "Nos reforzaría como país, pero el gobierno español ha dicho que no quiere negociar un referéndum", ha añadido en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En cualquier caso, la expresidenta de la cámara catalana ha defendido la mesa de diálogo porque "todos los conflictos se resuelven así", y a la vez sirve para "reconocer el conflicto". Sobre un posible incremento de la abstención, Forcadell ha opinado que "no es bueno no ir a votar", a pesar de que entiende que pueda pasar debido al malestar de la gente. La expresidenta del Parlament ha destacado que "siempre ha habido división en el independentismo" y que el problema más grave ahora es "la crisis social" por la pandemia.

Sobre las elecciones, Forcadell ha remarcado que se tendrían que haber convocado "antes" por el "desgaste" del ejecutivo. "Las instituciones catalanas están en una situación de descrédito por la carga represiva y por la pandemia", ha remarcado. "Que no haya president lo agrava", ha afirmado antes de opinar que no sabe si es un "acto de desobediencia negarse a quitar una pancarta que después se acabó quitando".

Forcadell cree que le revocarán el régimen de semilibertad después de que la Fiscalía haya presentado al Tribunal Supremo un recurso contra el tercer grado que tienen ella y la ex consellera Dolors Bassa. "No creo que pueda pasar la Navidad en casa", ha comentado. Ha dicho que "se siente como una superviviente" por su situación penitenciaria, pero también "una privilegiada" respecto a los otros presos políticos porque ella no está encerrada 24 horas al día y solo tiene que ir a la prisión a dormir.

Sobre el indulto y la reforma del delito de sedición, ha dicho que "si hubiera voluntad política se habría podido hacer mucho antes". Forcadell también ha reiterado que tendría que haber sido juzgada con los exmiembros de la mesa de la cámara catalana y no con el resto de presos políticos. "He sido juzgada por ser presidenta de la ANC, no del Parlament", ha asegurado. "Respetamos la soberanía del Parlament, lo que se había hecho hasta el 2015", ha remarcado, antes de recordar que actuó igual que los exmiembros de la mesa del Parlament, que han sido inhabilitados un año y ocho meses por desobediencia.