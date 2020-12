Cinco coordinadores de ANC abandonan la entidad porque consideran que ha dejado de presionar a los partidos

Cinco coordinadores de asambleas de base de la ANC han presentado la dimisión como representantes de la entidad, según ha podido saber el ARA, porque consideran que a lo largo de estos últimos años ha dejado de ser una "herramienta movilizadora y exigente". Se trata de Maria Mas, del Alt Urgell, Montse Martí, de la Segarra, Marga Sales, del Rosselló, Juan Gil, de Sant Antoni, y Òscar Molinos, de Sant Martí. También ha dimitido Manel Abellan como secretario de la sectorial de audiovisuales, además de una treintena de socios de pleno derecho.

Los dimisionarios han decidido crear la asociación Catalans per la Independència, que se presentó ayer en Cardona y que quiere promover acciones de lucha no violenta por todo el país para reactivar la calle. "Desde hace tres años la ANC ha cambiado la manera de hacer, se tiene menos en cuenta a las bases y, sobre todo, se ha abandonado la calle y la presión a los partidos independentistas", explican al ARA sus impulsores. La gota que hizo derramar el vaso fue la consulta sobre cómo había que protestar por la inhabilitación del presidente Quim Torra.

"La defensa de nuestras instituciones no se pregunta", afirman los dimisionarios, que recuerdan que "no hubo ninguna consulta el 20 de septiembre del 2017 y se salió sin ser convocados porque nadie dudaba, como cuando no se invistió a Puigdemont". "La pandemia condiciona mucho, pero no podemos dejar de reivindicar ni luchar por nuestro objetivo que no es otro que la independencia".

Las dimisiones se suman a las que ya se produjeron el 3 de noviembre cuando siete secretarios nacionales abandonaron el cargo por discrepancias con la estrategia de la ANC de cara a las elecciones. Laura Camp, Jordi Roset, Lluís Maynau, Pep Fort, Àlex Roca, Esther Sancho y Lluís Torrent, los siete secretarios que abandonaron un órgano integrado por 73 miembros, son los que firmaron una propuesta que pedía el voto para las formaciones que optaban por la vía unilateral explícitamente y que no prosperó en el último pleno del 25 de octubre. La propuesta defendía "ofrecer el apoyo extenso de la Asamblea a cualquier lista en términos de movilización y comunicación" si aceptaba activar la DUI.

Estos siete secretarios nacionales han impulsado la plataforma Donec Perficiam con el objetivo de presionar las diversas candidaturas independentistas a las próximas elecciones en el Parlamento porque se presenten juntas a los comicios. Después de la polémica por la presencia del vicepresidente del Parlamento , Josep Costa, en el primer encuentro en que también había el xenófobo Frente Nacional de Cataluña (FNC), molidos de los partidos ya no asistieron a la segunda reunión y sólo dos, Fuerza Cataluña y el Bloque Soberanista Catalán, decidieron finalmente presentarse en coalición.