Torrent llama al orden a un diputado de Cs por decir que Xavier Vendrell es un "exterrorista"

Segundo capítulo del rifirrafe entre Ciutadans y el independentismo por la operación Volhov, que ayer acabó con el vicepresident Pere Aragonès acusando al líder de la oposición, Carlos Carrizosa, de hacer el "payaso" con "gestos" mientras él intentaba responder sobre la investigación del juzgado de instrucción 1 de Barcelona. En la segunda sesión del pleno del Parlament de este jueves por la mañana, los que se han enganchado sobre la cuestión han sido el diputado naranja Jorge Soler y el presidente del Parlament, Roger Torrent, que lo ha acabado llamando al orden por denominar "exterrorista" a Xavier Vendrell.

En un debate sobre la situación sanitaria, Soler ha criticado la incapacidad del Govern de "construir puentes" para hacer frente al coronavirus y ha sacado pecho del debate monográfico sobre covid que su grupo impulsó en julio. "Horas antes [del debate] teníamos una consellera comiendo con Xavier Vendrell, un exterrorista que trabaja con contratos irregulares y pretendía lucrarse con la pandemia", ha destacado. El diputado se refería a las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en el marco de la operación Volhov, en las que Vendrell, ex consejero y ex dirigente de ERC, aparece como investigado. Según los atestados, celebró un encuentro con la consejera de Salud, Alba Vergés, buscando un "trato de favor", a pesar de que este mismo jueves la consejera ha negado cualquier irregularidad.

"Se han usado unas expresiones, unas acusaciones", ha dicho Torrent una vez Soler hubiera finalizado la intervención: "Le doy una oportunidad de matizarlas o retirarlas". Inicialmente Soler, que también había criticado la ausencia de la consejera en la sesión plenaria, ha pensado que Torrent se refería a esto. "No me ha entendido, yo hablo del calificativo que usted ha hecho, ha hablado de terrorista", ha aclarado el presidente del Parlament, a lo cual el diputado naranja ha contestado: "Este señor era miembro de Terra Lliure. Quien milita en un grupo terrorista y se dedica a poner bombas es terrorista". Soler ha instado Torrente a desmentirlo, pero el presidente del Parlament se ha limitado a decir que no era trabajo suyo "aclarar la biografía de nadie" y que, en todo caso, el malentendido "constará en acta".

En Terra Lliure hasta 1991

Vendrell es uno de los investigados en la operación de la Guardia Civil contra empresarios presuntamente vinculados a la financiación del Procés, que ha implicado una treintena de registros y más de 21 detenidos, hoy todos en libertad provisional. Nacido en Barcelona en 1966, Vendrell fue uno de los militantes de la izquierda independentista (Moviment de Defensa de la Terra, MDT) y de Catalunya Lliure, una de las asociaciones vinculadas a Terra Lliure, que en 1991 renunció a la lucha armada y se integró a ERC. Tal como publicó el Abc en 2006, Vendrell compareció el 1992 ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, y reconoció haber participado en dos atentados, los dos sin víctimas. Vendrell fue uno de los integrantes de ERC que favorecieron la integración de Terra Lliure en ERC y la renuncia de la organización a las armas.