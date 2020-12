Clara Palau, una delineante de Sabadell que aspira a ser la primera diputada trans del Parlament

Cuando Oriol Junqueras aterrizó al frente de ERC siempre insistía en sus mítines que su partido, para ganar, se había “de asemejar al máximo” a la sociedad que aspiraba a representar. De cara a las elecciones del 14-F, los republicanos darán un paso más en este camino. En el lugar 28 de la lista por Barcelona estará Clara Palau (Sabadell, 1958), que, si sale escogida, se convertirá en la primera diputada trans del Parlament. Palau entró a militar en Esquerra “a partir de Carod” porque consideró que el partido hacía un cambio para convertirse en una formación “más de izquierdas”. Pero en conversación con el ARA reivindica que la voluntad de transformar la sociedad le viene de lejos, cuando todavía no podía ni imaginar la notoriedad que da figurar en una lista en el Parlament. Le viene de mucho antes incluso de hacer la transición.

Delineante industrial de profesión, antes de luchar por un escaño pasó por la asociación de padres y madres de la escuela de sus hijos, de la de vecinos de la Creu Alta -“siempre hemos sido un barrio republicano”, asegura- y por colectivos sociales como Actua Vallès. Da el paso para intentar ser diputada porque, a pesar de que cree que los partidos “escuchan” a la sociedad civil, su colectivo tiene que estar “en primera persona”. Quiere estar en el Parlament porque considera que todavía falta mucho para fomentar la diversidad en ámbitos como, por ejemplo, la educación, pero avisa que no solo estará en la cámara para hablar de su libro: “Yo soy activista. No porque sea trans, sino porque soy una persona comprometida”. Y ya piensa en cuando llegará el día: “Si consigo entrar en el Parlament lo querría hacer con la máxima naturalidad. Es nuestra casa, es la casa del pueblo”, concluye. No estará sola en la lista. Fina Campàs, también activista trans, estará en el lugar 44 de la candidatura. Con menos posibilidades de escaño, pero con la misma carga reivindicativa.