ERC no asistirá este sábado al acto del Consell per la República

"Los diputados y las diputadas republicanas no asistiremos al encuentro". Este es un extracto de la carta que ERC ha hecho llegar al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont para anunciarle que no asistirá al encuentro de este fin de semana del Consell per la República. En la misiva, firmada por el líder de los republicanos en el Parlament, Sergi Sabrià, y a la cual ha tenido acceso el ARA, aseguran que no dejarán de formar parte del Consell, pero añaden que no estarán este sábado en el acto porque consideran que se quiere hacer un uso "partidista". Así, según ha avanzado Nació Digital y confirman fuentes republicanas al ARA, el partido de Oriol Junqueras se descuelga del encuentro, que tiene que servir para fundar la Asamblea de Representantes de este Consell, es decir, una especie de hemiciclo con miembros de todos los partidos independentistas. Partidos como JxCat, el PDECat y Demòcrates ya han anunciado que sí estarán.

El Consell per la República, presidido por Puigdemont, siempre ha sido un motivo de tiranteces entre los dos principales partidos del independentismo. ERC ya dio señales en el mes de septiembre de que no veía con buenos ojos cómo funcionaba. En un artículo en El Punt Avui, el dirigente de ERC y miembro del Consell Isaac Peraire advirtió de que este órgano "no funcionará si es utilizado como artefacto electoral". Por lo tanto, se alertaba de que, según los republicanos, servía más de promoción de la estrategia de JxCat que para construir una estrategia conjunta del independentismo que incluyera todos los matices. Pues bien, Esquerra considera que su toque de atención no ha hecho efecto y por eso el sábado no estará en el acto.

En la carta de Esquerra se alternan dos argumentos. Por un lado se considera el Consell por la República una "herramienta fundamental para internacionalizar la causa de los catalanes y las catalanas", pero, por el otro, se critica que se ha estado utilizando "con finalidades particulares". "Hasta el momento el Consell no ha cumplido los objetivos que se había marcado: ni la internacionalización de nuestra causa política, probablemente porque ha tenido una mirada demasiado interna, ni el objetivo de generar un espacio de encuentro del independentismo", critican los republicanos. En resumen, consideran que se ha convertido más en una "herramienta partidista" que en un elemento de consenso. "Tenemos que ser capaces de construir estrategias compartidas y no hacer de los espacios compartidos herramientas partidistas", resumen en la misiva.

Hoja de ruta

El encuentro de este fin de semana del Consell quiere servir para cerrar varios acuerdos, entre ellos, el de una hoja de ruta compartida para "implementar el mandato del 1-O" si después de las elecciones del 14 de febrero hay una mayoría independentista. Según fuentes conocedoras, el borrador del documento que han negociado los partidos y que todavía no está cerrado aspira a ser un texto con "concreciones muy claras para la ruptura". Un texto con el cual los republicanos no están en sintonía, motivo añadido por el cual también se han descolgado del encuentro.

El choque entre JxCat y ERC por el Consell se suma a la lista de desavenencias que los dos socios de Govern acumulan en esta legislatura y que todavía se han intensificado más con la precampaña electoral. Este mismo jueves también han reproducido sus discrepancias en el pleno de la Diputación de Barcelona, en este caso por el pacto que JxCat mantiene con el PSC en el ente provincial.