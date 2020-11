Un audio de una conversación entre David Madí y Pilar Rahola revela las presiones de JxCat a TV3

Una conversación telefónica entre el ex dirigente de CDC David Madí y la periodista Pilar Rahola, intervenida por la Guardia Civil en el marco de la operación Volhov, ha puesto de manifiesto las presiones de JxCat a TV3 y al director de la televisión pública, Vicent Sanchis. En la conversación, que ha hecho pública El Periódico, Rahola se queja de que Sanchis quería reducir sus colaboraciones en TV3, que según ella ya eran mínimas. "Diez minutos un lunes, diez minutos un martes y diez minutos en el FAQS, esto es todo lo que hay. Y no hay, prácticamente, nadie más en la televisión que defienda este espacio" político, dice Rahola en referencia a la proximidad ideológica que la une a JxCat.

Durante la llamada con Madí, Rahola explica que Carles Puigdemont le aseguró que le harían "pagar" a Vicent Sanchis la intención de reducir sus apariciones "porque esto es un antes y un después". Madí le responde: "A Sanchis ya lo conocemos, juega a los caballos y cree que el caballo ganador es el otro [ERC]. Y hace méritos para sobrevivir el día después". Madí, además, se muestra convencido de que Sanchis está "equivocado" porque aunque ganen los republicanos "le cortarán la cabeza igualmente". "Sí, evidentemente. Si funcionan como un partido estalinista... Los conozco bien", le responde Rahola.

En la conversación, la tertuliana revela su intención de abandonar TB3, una decisión que le desaconsejó Carles Puigdemont, según ella misma explica a Madí. Rahola asegura que Puigdemont le dijo que si se marchaba todo el mundo salía perdiendo y que, además, no lo podrían explicar: "No hemos conseguido instaurar el relato público de que estos tíos nos están puteando y de que ERC domina TV3". La tertuliana explica que Puigdemont le aseguró que a partir de aquel momento trabajarían para que se hiciese evidente la influencia de ERC en TV3. También detalla que el ex president habría encargado a Francesc Pena y Albert Batet monitorizar a todas las personas que aparecían en las tertulias de TV3, además de hacer preguntas parlamentarias sobre Sergi Sol, colaborador de Oriol Junqueras, y Toni Soler, presentador de l 'Està passant, entre otros.