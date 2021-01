Décima condena de Estrasburgo contra España por no haber investigado lo suficiente las denuncias de torturas policiales

Nueva condena a España por pasividad ante un caso de torturas policiales, la décima desde el 2004. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido este martes que no se investigaron de manera "exhaustiva y eficaz" los maltratos denunciados en 2011 por Íñigo González Etayo, miembro de la ya disuelta organización de la izquierda abertzale Ekin, cuando fue detenido por la Guardia Civil por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior español. La sentencia obliga al Estado a indemnizar al chico navarro con 20.000 euros en un plazo de tres meses porque considera que se vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Estrasburgo constata que González, condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por pertenencia a organización terrorista y puesto en libertad condicional en junio de 2012 después de haber renunciado de manera expresa a la violencia, describió de manera "precisa y detallada" los maltratos que afirmó haber sufrido después de su detención en Pamplona, la noche del 17 al 18 de enero de 2017. El militante de Ekin, que estuvo en régimen de incomunicación durante cuatro días, aseguró que lo obligaron a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la cual no podía respirar, y que durante el traslado a Madrid recibió golpes y fue forzado a bajar del vehículo, le bajaron los pantalones y lo amenazaron poniéndole un bolígrafo cerca de los testículos. Un informe de 2015 confirmó que sufría estrés postraumático.



El TEDH reconoce que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a Marlaska, juez de instrucción del caso en la Audiencia Nacional, que reabriera el procedimiento hasta dos veces, pero concluye que "la gravedad de los delitos que fueron objeto de denuncia del solicitante merecía [...] una investigación exhaustiva del Estado, para aclarar los hechos y, si hiciera falta, castigar a los responsables". Y esto no se produjo. "Una investigación efectiva es todavía más necesaria cuando, como en este caso, el solicitante se encontró, durante el periodo en el que se había producido el supuesto maltrato, en una situación de falta total de comunicación con el exterior".

El régimen de incomunicación

Según el parecer de los jueces de Estrasburgo, este contexto –González no pudo informar de su localización ni ser asistido por un abogado– "requiere más esfuerzo de las autoridades internas para aclarar los hechos denunciados". Y subraya, con todo, que la situación "particularmente vulnerable" de las personas detenidas e incomunicadas exige a España "la adopción y la aplicación rigurosa de las medidas de supervisión judicial adecuadas para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos".

El militante de Ekin, que inicialmente había negado las torturas ante el médico forense, denunció los maltratos ante Marlaska, pero todas las investigaciones posteriores se desestimaron por falta de indicios. Los tribunales revisaron los informes médicos forenses que examinaron a González, tanto durante la custodia policial como en la prisión de Estremera, pero se negaron a señalar a los agentes de la Guardia Civil identificados por el denunciante, cosa que Estrasburgo critica en la sentencia. El recurso ante el TEDH llegó en marzo de 2017, después de que el Tribunal Constitucional también rechazara dar amparo al ex preso abertzale, y la sentencia, a pesar de aclarar que no tiene suficientes elementos para valorar si efectivamente se produjeron las torturas, re conoce el "daño moral" causado al afectado.



Nueve precedentes que se inician con la operación Garzón

És la décima condena de Europa a España por no haber investigado lo suficiente denuncias de torturas desde el 2004, la tercera por las detenciones a Ekin de 2011 y una más en el numeroso expediente que acumula Marlaska como juez instructor de varias causas en la Audiencia Nacional. La primera vez que el Estado fue condenado por un caso parecido no tenía que ver con presos vascos, sino con los maltratos posteriores a la operación contra el independentismo catalán ordenada por el juez Baltasar Garzón en junio de 1992, poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La llamada operación Garzón se saldó con una cincuentena de detenciones de presuntos miembros de Terra Lliure, que fueron sometidos a la ley antiterrorista. Doce años más tarde el TEDH condenó al estado español por no haber investigado las torturas a una quincena de detenidos.